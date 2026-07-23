«Небезпечний технократ»: на Венеційському кінофестивалі покажуть фільм про Ілона Маска

Документальний фільм Алекса Ґібні про американського мільярдера і підприємця Ілона Маска покажуть на Венеційському кінофестивалі у вересні. Стрічка «Маск» («Musk») триває 232 хвилини — майже чотири години, пише The Hollywood Reporter.

Фільм увійшов до позаконкурсної документальної програми 83-го Венеційського кінофестивалю, який триватиме з 2 до 12 вересня. Стрічка розповідає про кар’єру Маска, суперечності довкола його діяльності та вплив, зосереджений у руках однієї людини.

Під час презентації програми художній керівник фестивалю Альберто Барбера окремо звернув увагу на хронометраж фільму. За його словами, Ґібні досліджує всю кар’єру Маска та її суперечності.

«Його можна вважати генієм капіталістичного підприємництва, але водночас небезпечним технократом без моральних принципів», — заявив Барбера.

Ґібні оголосив про роботу над документальним фільмом у березні 2023 року. Тоді майбутню стрічку описували як «вичерпне й неприкрашене дослідження» щодо керівника Tesla і SpaceX та власника платформи X.

За даними The Hollywood Reporter, режисер завершив одну з версій фільму на початку 2025 року, однак згодом повернувся до монтажу. Проєкт доповнили після підтримки Маском президентської кампанії Дональда Трампа, а також його участі в роботі Департаменту урядової ефективності DOGE.

Компанії HBO Documentary Films і Bleecker Street, які підтримали виробництво, торік пояснювали затримку тим, що масштаб фільму продовжує зростати разом із розвитком історії.

Сам Маск розкритикував стрічку ще після її анонсу у 2023 році. Він назвав майбутній фільм «замовним матеріалом», на що Ґібні відповів: «Звідки вам знати?».

У кінотеатрах США «Маск» вийде 16 жовтня 2026 року. Дистрибуцію веде Bleecker Street, а права на телевізійний і стримінговий показ у Північній Америці належать HBO Documentary Films. Дату виходу фільму на стримінгових платформах поки що не оголосили.

Алекс Ґібні отримав «Оскар» за документальну стрічку «Таксі на темний бік» («Taxi to the Dark Side»). Він також зняв фільми «Енрон: Найрозумніші хлопці в кімнаті» («Enron: The Smartest Guys in the Room»), «Шлях до ясності: саєнтологія і в’язниця віри» («Going Clear: Scientology and the Prison of Belief»), а також документальні роботи про Стіва Джобса та засновницю Theranos Елізабет Голмс.