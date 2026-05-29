У Лондоні відкрили виставку картин Вінстона Черчилля — це наймасштабніша експозиція за 60 років

У лондонському музеї Зібрання Воллеса відкрилася виставка, присвячена художній творчості Вінстона Черчилля, пише Euronews.

Експозиція об’єднала понад 50 картин, багато з яких рідко показували публіці. Організатори називають її наймасштабнішою виставкою робіт Черчилля за останні 60 років.

Майбутній прем’єр почав малювати під час Першої світової війни. У 1915 році він залишив уряд після провалу Дарданелльської операції та кампанії в Галліполі. За словами кураторки Люсі Девіс, живопис став для Черчилля способом впоратися зі стресом і розчаруванням.

Черчилль був переважно самоучкою, хоча на початку отримував поради від художника Джона Лавері. Згодом він захопився пейзажами, а натхнення черпав під час подорожей до півдня Франції та Марокко. Його картини вирізняються яскравими синіми та охристими кольорами.

В експозиції присутня картина The Tower of the Koutoubia Mosque, єдина, яку він написав під час Другої світової. Після Касабланкської конференції Черчилль подарував її президентові США Франкліну Рузвельту. Пізніше робота належала Анджеліні Джолі, а у 2021 році її продали на аукціоні.

Попри бурхливу політичну кар’єру, Черчилль майже не зображував сучасні йому події. За словами кураторів, його полотна показують зовсім іншу людину — життєрадісну, дотепну й захоплену красою навколишнього світу.

Одним із небагатьох винятків стала картина The Beach at Walmer, написана у 1938 році. На ній зображено мирний пляж на півдні Англії, але на передньому плані стоїть гармата, яка натякає на загрозу нової війни.

Виставка також охоплює повоєнний період, коли після поразки на виборах Черчилль знову активно взявся за живопис і продовжував малювати до самої смерті у 1965 році. Його роботи згодом навіть експонувалися в Королівській академії мистецтв.