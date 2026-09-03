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У центрі Києва щодня зупинятимуть рух під час хвилини мовчання

Кирило Шостак 03 вересня 2026
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У Києві щодня о 9:00 під час загальнонаціональної хвилини мовчання на 60 секунд зупинятимуть рух транспорту. Відповідне рішення ухвалила Київрада.

Фото: Офіційний канал Київської міської державної адміністрації

Там, де це технічно можливо, світлофори переводитимуть у режим «усім червоне». На першому етапі новий порядок діятиме в центральній частині міста.

Зокрема, рух зупинятимуть на Європейській площі, Хрещатику, Басейній, Бессарабському проїзді, Великій Васильківській, площі Українських Героїв, вулицях Євгена Чикаленка, Володимирській і Прорізній, а також на бульварі Тараса Шевченка.

Фото: Офіційний канал Київської міської державної адміністрації

Надалі систему планують поширювати на інші вулиці столиці в міру технічної готовності світлофорів.

Під час хвилини мовчання через міську систему оповіщення транслюватимуть голосове повідомлення та відлік до її завершення. Якщо в цей момент у Києві діятиме або буде оголошена повітряна тривога, рух зупиняти не будуть.

У міській владі зазначили, що перед ухваленням рішення фахівці змоделювали різні сценарії, щоб зупинка транспорту була керованою та безпечною.

Нагадаємо, в Україні планують змінити систему повітряних тривог і запровадити два рівні загрози — жовтий та червоний. Також у Києві переглянуть роботу метро під час атак і скоротять комендантську годину.

Жовтий рівень базово оголошуватимуть під час нальотів російських дронів. Червоний — у разі ракетної небезпеки, зокрема загрози балістичних ударів, а також під час масованих атак. Для різних рівнів планують запровадити окремі звукові сигнали.

Зображення: Офіційний канал Київської міської державної адміністрації
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