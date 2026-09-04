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У Китаї створили колонку, яка стежить за пульсом і диханням під час сну

Ірина Маймур 04 вересня 2026
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У Китаї створили колонку, яка стежить за пульсом і диханням під час сну

Китайська компанія Anker представила настільну колонку Soundcore SleepLab Pro, яка може відстежувати сон без смартгодинника, браслета чи смарткільця. Для цього вона використовує радар із частотою 60 ГГц і, за словами виробника, може визначати частоту дихання, серцебиття та стадії сну, пише Gizmodo.

Головна особливість SleepLab Pro в тому, що користувачеві не потрібно надягати жоден ґаджет перед сном — колонка стоїть поруч із ліжком і збирає дані на відстані.

Anker також заявляє, що SleepLab Pro може відстежувати сон конкретної людини, навіть якщо поруч спить хтось інший.

Крім аналізу сну, колонка відтворює заспокійливі звуки та має підсвічування, яке поступово змінюється. За словами компанії, SleepLab Pro також запам’ятовує, які поєднання звуку й світла найкраще допомагають користувачеві заснути, щоб потім можна було знову використовувати ці налаштування.

Для користування колонкою не потрібна платна підписка.

Частину характеристик Anker поки не розкрила. Зокрема, невідомо, чи матиме SleepLab Pro вбудований акумулятор, чи працюватиме лише від розетки. Компанія також не повідомила подробиць про динаміки та можливості колонки під час відтворення музики через Bluetooth.

SleepLab Pro має надійти у продаж пізніше у 2026 році.

Фото на обкладинці: Anker
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