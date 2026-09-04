У Ванкувері екстрені служби увірвалися до галереї через надто реалістичну скульптуру

У Ванкувері поліція та пожежники зламали двері художньої галереї, намагаючись урятувати людину, яка виявилася скульптурою. Про це повідомляє The Art Newspaper.

Інцидент стався вночі в Access Gallery. Перехожий побачив усередині фігуру з ногами, що стирчали з-за конструкції, і вирішив, що людині стало зле та потрібна допомога.

Йшлося про роботу мисткині Аліси П’єр «Без назви [Підготовник]». Скульптура зображає працівника, який стоїть навколішки над ящиком, опустивши верхню частину тіла всередину.

Близько 23:00 директорці галереї Сагі Ехтешамзаде зателефонувала поліція та повідомила про «надзвичайну ситуацію». Оскільки потрапити до приміщення не вдалося, пожежники зламали замок і зайшли всередину.

Там вони з’ясували, що «людина», яку планували рятувати, насправді є частиною експозиції.

За словами директорки, інциденту можна було уникнути. Знайомий родини художниці, який живе навпроти галереї, нібито попереджав правоохоронців, що вони бачать саме скульптуру, однак до його слів не дослухалися.

Після втручання екстрених служб галереї довелося замінити замок. Це коштувало близько 1000 канадських доларів, або приблизно $720.

Тепер галерея намагається домогтися компенсації від міської влади, однак не має гарантій, що витрати відшкодують.

Після інциденту роботу вирішили накривати на ніч, щоб уникнути подібних викликів у майбутньому.

Нагадаємо, у Полтаві відкрили перший в Україні пам’ятник англійському драматургові Вільяму Шекспіру. Однак зовнішній вигляд скульптури викликав неоднозначну реакцію в соцмережах. Після публікації репортажу користувачі почали активно обговорювати скульптуру, причому багато коментарів були глузливими.

Раніше повідомлялося, що склад у Бучанському районі Київської області, де зберігалася інсталяція китайського художника Ай Вейвея «Три досконало пропорційні сфери та військовий камуфляж, пофарбований у біле», зруйнували дві балістичні ракети під час російської атаки 19 липня.