Київський «Кураж» призупиняє роботу через безпекову ситуацію

Фестиваль «Кураж» призупиняє роботу через безпекову ситуацію. Команда проєкту повідомила, що наразі не проводитиме заплановані події та поверне кошти за вже придбані квитки й участь.

«Любі, нам складно це писати, але ми прийняли рішення призупинити роботу “Куражу” до кращих часів», — йдеться в заяві команди.

Організатори сподіваються провести різдвяний «Кураж», однак остаточне рішення залежатиме від обставин і загальної безпекової ситуації.

«Мріємо, звісно, зробити Різдвяний Кураж, бо нам усім дуже потрібне це яскраве диво в холодну зиму. Але будемо дивитися на обставини та загальну безпекову ситуацію», — зазначили організатори.

Усі кошти за придбані квитки та участь у запланованих подіях обіцяють повернути найближчими днями.

«Кураж» — київський благодійний маркет і барахолка, заснований Альоною Гудковою 2014 року. Проєкт поєднує маркет локальних брендів і вінтажу, музичну та розважальну програму, а також благодійні збори.

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