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Київський «Кураж» призупиняє роботу через безпекову ситуацію

Кирило Шостак 03 вересня 2026
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Київський «Кураж» призупиняє роботу через безпекову ситуацію

Фестиваль «Кураж» призупиняє роботу через безпекову ситуацію. Команда проєкту повідомила, що наразі не проводитиме заплановані події та поверне кошти за вже придбані квитки й участь.

«Любі, нам складно це писати, але ми прийняли рішення призупинити роботу “Куражу” до кращих часів», — йдеться в заяві команди.

Організатори сподіваються провести різдвяний «Кураж», однак остаточне рішення залежатиме від обставин і загальної безпекової ситуації.

«Мріємо, звісно, зробити Різдвяний Кураж, бо нам усім дуже потрібне це яскраве диво в холодну зиму. Але будемо дивитися на обставини та загальну безпекову ситуацію», — зазначили організатори.

Усі кошти за придбані квитки та участь у запланованих подіях обіцяють повернути найближчими днями.

«Кураж» — київський благодійний маркет і барахолка, заснований Альоною Гудковою 2014 року. Проєкт поєднує маркет локальних брендів і вінтажу, музичну та розважальну програму, а також благодійні збори.

Раніше повідомлялось, що організатори книжкового фестивалю «Книжкову країна. Загадкова» перенесли захід, який мав відбутися на ВДНГ у Києві з 17 до 20 вересня.

Нагадаємо, що російська атака на київщину зруйнувала склад з інсталяцією китайського художника Ай Вейвея «Три досконало пропорційні сфери та військовий камуфляж, пофарбований у біле».

Також повідомлялося, що 2 вересня російський безпілотник вдарив по Національному університету харчових технологій (НУХТ) у Києві під час занять. Будівлі вишу пошкоджені, однак серед студентів і викладачів постраждалих немає.

Фото на обкладинці: «Кураж»
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