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У Далласі сміттєвози з ШІ фотографують будинки й оцінюють їхню занедбаність

Ірина Маймур 04 вересня 2026
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У Далласі сміттєвози з ШІ фотографують будинки й оцінюють їхню занедбаність

У Далласі тестують камери зі штучним інтелектом, які встановили на вантажівках для збору великогабаритного сміття та садових відходів. Під час поїздок містом вони фотографують будинки й прилеглі території та шукають можливі порушення міських правил, пише TechSpot.

Від початку тестування система вже позначила понад 21 тисячу об’єктів нерухомості.

Програму запустили у квітні 2026 року, а влітку її використання розширили. Камери шукають, зокрема, надто високу траву, бур’яни, сміття, уламки та проблеми зі станом будівель.

Після цього будинку можуть присвоїти так звану «оцінку занедбаності» — бал від 1 до 4 залежно від серйозності виявлених ознак порушень. Одиниця означає найнижчий рівень, четвірка — найвищий.

Якщо система помічає ймовірну проблему, міські служби можуть надіслати власнику попередження з вимогою її усунути. Коли власник цього не зробить, надалі можливий штраф.

Місто вже надіслало близько 1800 таких попереджень і планує видавати приблизно 5200 на рік.

Один із мешканців Далласа отримав оцінку 2 через проблему з фарбуванням димоходу. Чоловік заявив, що вважає таку оцінку надто суворою і що навіть один бал у його випадку був би перебільшенням.

Загалом на 50 міських вантажівках встановили 100 камер — по дві на кожній. Вони знімають у роздільній здатності 1920×1080 пікселів і не мають оптичного чи цифрового наближення.

За словами міської влади, камери працюють на рівні вулиці та не можуть бачити території за парканами. Очікується, що вантажівки приблизно раз на місяць проводитимуть новий візуальний огляд міста.

Камери обслуговує компанія City Detect. Її керівник Ґевін Баум-Блейк заявив, що обличчя людей і автомобільні номери на зображеннях розмивають. Самі фотографії та інші дані зберігають у хмарному сховищі у США протягом усього строку дії контракту.

У City Detect також наголошують, що компанія не вирішує, як місто використовує зібрані дані для контролю за порушеннями.

Міська влада стверджує, що ШІ навчали на прикладах із різних районів Далласа, сезонів, типів будинків, погодних умов та освітлення, щоб зменшити кількість помилкових і упереджених спрацювань.

Водночас частина мешканців виступає проти програми через питання приватності та можливі помилки ШІ. Критики також побоюються, що нова система може призвести до більшої кількості штрафів для мешканців менш заможних районів.

Член міської ради Далласа Чед Вест запропонував припинити фінансування трирічного контракту на $2,5 мільйона. За його словами, камери можуть бути корисними, наприклад для пошуку місць незаконного скидання сміття, однак місту потрібно детальніше оцінити вплив на мешканців і визначити, хто матиме доступ до зображень.

Згодом Вест відклав пропозицію про припинення фінансування після того, як міська влада погодилася провести окремі слухання щодо програми в грудні.

Фото на обкладинці: zibik / Unsplash
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