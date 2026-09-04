Київський кінотеатр «Жовтень» святкує 95 років секретним показом і театральною виставою

Київський кінотеатр «Жовтень» відзначає 95-річчя. Головна подія ювілейного року відбудеться 11 вересня — напередодні Дня українського кіно. Про це повідомляє пресслужба кінотеатру.

Святковий вечір розпочнеться о 18:00 у залі «Гегемон». У програмі — театральна вистава, присвячена історії кінотеатру та кіномистецтва, після якої відбудеться секретний кінопоказ.

Назву фільму організатори не розкриватимуть до самого початку сеансу — глядачі дізнаються, що саме дивитимуться, лише коли в залі згасне світло.

Ювілейні події у «Жовтні» триватимуть протягом усього року. Зокрема, 29 вересня продовжиться щомісячна програма «Жовтень 95», у межах якої показують знакові українські фільми різних десятиліть.

Цього разу програма буде присвячена українському кіно 1990-х. Глядачам покажуть містичну драму Наталії Мотузко «Чудо в краю забуття».

«Жовтень» є найстарішим чинним кінотеатром Києва.

Раніше повідомлялось, що фестиваль «Кураж» тимчасово зупиняє роботу через безпекову ситуацію. Команда проєкту заявила, що наразі не проводитиме заплановані події та поверне кошти за вже придбані квитки й участь.

Також нагадаємо, що організатори книжкового фестивалю «Книжкова країна. Загадкова» перенесли захід, який мав відбутися на ВДНГ у Києві з 17 до 20 вересня.