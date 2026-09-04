«ГогольFest» скоротив програму в Києві через безпекову ситуацію

«ГогольFest», який 16–20 вересня повертається до Києва після дев’ятирічної перерви, скоротив програму через безпекову ситуацію. Великі події перенесуть на весну, однак частина фестивалю — зокрема кінопокази та візуальна програма — відбудеться в заплановані дати. Про зміни в програмі засновник «ГогольFest», режисер Влад Троїцький повідомив Суспільне Культура.

«Ми буквально сьогодні оголосили, що змінюємо програму, тому що брати відповідальність за скупчення людей — це безумство», — сказав Троїцький.

Команда фестивалю вирішила не проводити заходів у головній будівлі Міжнародного центру культури й мистецтв — колишнього Жовтневого палацу — та відмовитися від подій, які могли б зібрати велику кількість людей.

Водночас «ГогольFest» у вересні не скасовують. Частина подій відбудеться в «Кінопалаці», де представлять візуальну програму. Зокрема, там відбудеться резиденція «Нагірна» та «Арт-сквот» за участю близько сотні студентів ліцею мистецтв, яким керує художниця Алевтина Кахідзе. Студенти працюватимуть із простором будівлі та створюватимуть інсталяції в кімнатах і на сходах.

Також для фестивалю художник Нікіта Кадан створює окрему інсталяцію. У програмі залишаться й кінопокази.

На весну організатори перенесуть усі великі події. Серед них — проєкт «Ангели свободи», який планували провести на котловані, де має постати Музей Гідності. Там мали виступити Kyiv Camerata, хор «Київ» і Мар’яна Головко, а програму доповнювали проєкції та велика інсталяція польського художника зі ста синіх маків.

Також на весну перенесуть великі події за участю Dakh Daughters, DakhaBrakha та Schmalgauzen.

За словами Троїцького, команда вирішила відмовитися від заходів, які могли б зібрати дві-три тисячі людей.

Організатори розглядали й варіант повного скасування або перенесення фестивалю, однак зрештою залишили частину програми.

«Ми все одно даємо надію, що життя триває. Але одночасно опікуємося безпекою і розуміємо, що маємо бути обережні й відповідальні», — сказав Троїцький.

Цьогорічний «ГогольFest» стане першим київським фестивалем за дев’ять років. За 20 років його провели 28 разів у восьми містах України та чотирьох країнах Європи, а загалом події фестивалю відвідали понад 800 тисяч людей.