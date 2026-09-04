Мінкульт створив Координаційний центр для евакуації музейних колекцій, яким загрожує небезпека

Міністерство культури України презентувало Координаційний центр з евакуації загрожених колекцій. Він допомагатиме музеям безпечно переміщувати предмети державної частини Музейного фонду України з територій, де їм загрожує пошкодження або знищення, а також організовувати їх тимчасове зберігання.

У Мінкульті зазначили, що від початку повномасштабного вторгнення вже вдалося евакуювати понад 750 тисяч музейних експонатів. Новий центр має зробити цей процес більш системним.

«Створення Координаційного центру — це практичний крок, який дає нам необхідну спроможність реалізовувати встановлені правила евакуації та досягати конкретного результату», — заявила міністерка культури Тетяна Бережна.

Центр створили після того, як у лютому 2026 року Кабінет Міністрів врегулював порядок тимчасової евакуації та подальшого повернення музейних предметів в умовах воєнного стану.

Постанова передбачає обов’язкове вивезення музейних предметів із прифронтових територій, визначає принципи їх розміщення у безпечніших місцях і встановлює три черги пріоритетності.

Музеям доводиться вирішувати низку складних питань: визначати, які предмети евакуювати першочергово, демонтувати та пакувати експонати, забезпечувати їх консервацію, організовувати перевезення й знаходити відповідні приміщення для зберігання.

Координаційний центр має стати посередником між музеями, Міністерством культури, місцевою владою, експертами та установами, які прийматимуть евакуйовані колекції.

Фахівці Центру консультуватимуть музеї на всіх етапах — від документального оформлення та визначення пріоритетів до пакування, логістики й підготовки місця для тимчасового зберігання. За потреби до роботи залучатимуть реставраторів, таксидермістів, спеціалістів із пакування та перевезення.

Центр працюватиме за принципом «єдиного вікна». Після звернення музею його запит передадуть профільному менеджерові, який визначить потреби та залучить необхідних фахівців. У складних випадках передбачено співпрацю з Мінкультом, обласними та військовими адміністраціями, а також виїзд спеціалістів до музею.

«Дуже часто керівники музеїв змушені самостійно вирішувати проблеми, і саме тут Координаційний центр може допомогти — надати консультацію та стати якісним посередником, щоб для колекцій були знайдені належні умови збереження», — пояснила директорка центру Ольга Сало.

Пріоритет надаватимуть музеям із прифронтових регіонів, однак консультації будуть доступні для всіх музеїв. Центр працюватиме лише з предметами державної частини Музейного фонду України. Приватні колекції до його повноважень не належать.

Інформацію про музеї, місця зберігання, склад та переміщення колекцій не розголошуватимуть із міркувань безпеки.