В Україні ввели в обіг нову банкноту номіналом 2000 гривень із Василем Стусом

В Україні від 4 вересня 2026 року ввели в обіг нову банкноту номіналом 2000 гривень. На ній зображено українського поета, дисидента і правозахисника Василя Стуса. Про появу нової банкноти повідомив Національний банк України.

Василь Стус був одним із найвідоміших представників українського дисидентського руху та шістдесятництва. Він виступав на захист української культури й громадянських свобод, за що зазнав переслідувань від радянської влади.

Його твори забороняли, а самого поета неодноразово засуджували до ув’язнення. Значну частину своєї творчої спадщини Стус написав у таборах — загалом він створив близько тисячі поезій, зокрема збірку «Палімпсести».

Серед його найвідоміших творів — «Як добре те, що смерті не боюсь я», «Крізь сотні сумнівів я йду до тебе…» та «О земле втрачена, явися…». Також Стус перекладав твори Йоганна Вольфганга фон Гете, Райнера Марії Рільке та Федеріко Гарсії Лорки.

Василь Стус загинув у радянському таборі. У 1991 році його посмертно відзначили Національною премією України імені Тараса Шевченка, а 2005 року присвоїли звання Героя України.

Нагадаємо, Національний банк України ввів в обіг срібну пам’ятну монету «До 30-річчя грошової реформи в Україні». Її випуск присвятили 30-річчю запровадження гривні.

Раніше НБУ також ввів в обіг пам’ятну монету «До 35-річчя Незалежності України».