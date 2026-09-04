The Guardian позначило Крим окремо від України на карті світу

Британське видання The Guardian опублікувало ілюстрацію, на якій тимчасово окупований Крим візуально відокремлений від материкової України. Півострів зафарбований окремим кольором і не позначений як частина території України.

Ілюстрацію додали до матеріалу про те, як традиційні карти світу викривляють реальні розміри країн і континентів.

На зображенні порівнюють дві проєкції світу: традиційну карту на основі проєкції Меркатора та Equal Earth, створену у 2018 році. На другій Крим візуально відділений від України. Водночас він не зафарбований тим самим кольором, що Росія, тому говорити, що The Guardian безпосередньо позначило півострів частиною РФ, некоректно.

Матеріал The Guardian присвячений дискусії про те, як точніше передавати розміри територій. Проєкція Меркатора, створена у XVI столітті, збільшує території ближче до полюсів. Через це, наприклад, Африка на поширених картах має значно менший вигляд, ніж є насправді.

У статті йдеться про ініціативу відмовитися від такої проєкції на користь Equal Earth, яка точніше передає співвідношення площ. Африка приблизно у 14 разів більша за Гренландію, хоча на традиційних картах вони можуть здаватися зіставними за розміром.

При цьому на ілюстрації до матеріалу Крим некоректно показано окремо від решти України.

Росія окупувала Крим у 2014 році та оголосила його частиною РФ. Півострів залишається територією України.

Подібні помилки на міжнародних картах траплялися й раніше. У серпні 2026 року під час трансляції сонячного затемнення NASA показало карту, на якій між материковою Україною та Кримом була проведена державна межа. У 2024 році FIFA під час жеребкування чемпіонату світу 2026 року показала Україну без Криму. Раніше французьке видання Le Monde також публікувало некоректну карту, яку згодом виправило.