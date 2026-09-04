Понад 9 місяців зі свинячим органом: у США встановили новий рекорд у галузі трансплантології

Жінка у США прожила понад дев’ять місяців із пересадженою генетично модифікованою ниркою свині без діалізу. Орган працює вже 285 днів — це новий рекорд для такої трансплантації. Про це повідомляє Wired.

Операцію провели 22 листопада минулого року в Массачусетській лікарні загального профілю. Нирку підготувала біотехнологічна компанія eGenesis, яка використовує технологію CRISPR для генетичного редагування органів свиней перед пересадкою людям.

Попередній рекорд становив 271 день. Його встановив Тім Ендрюс, якому в січні 2025 року також пересадили свинячу нирку. Після погіршення її роботи орган згодом видалили, а цього року пацієнт отримав людську нирку.

Свинячі нирки розглядають як потенційне тимчасове рішення для людей, що роками чекають на донорський орган. За розміром і функціями вони схожі на людські, однак перед трансплантацією їх генетично змінюють, щоб зменшити ризик відторгнення та передачі вірусів.

У eGenesis видалили частину генів свині, які можуть спричиняти сильну імунну реакцію, та додали кілька людських генів.

Пацієнтка стала п’ятою людиною, що отримала нирку eGenesis у межах програми розширеного доступу до експериментального лікування для пацієнтів із тяжкими захворюваннями.

Досвід попередніх трансплантацій також допоміг лікарям скоригувати схему імуносупресивної терапії. У випадку Ендрюса свиняча нирка зрештою перестала працювати через утворення дрібних тромбів у пересадженому органі.

У США на пересадку нирки зараз очікують понад 95 тисяч людей, тоді як 2025 року таких операцій провели менш ніж 28 тисяч.

Нагадаємо, у Великій Британії вперше у світі провели операцію на головному мозку з використанням штучного інтелекту в реальному часі. Система допомагала хірургам під час видалення пухлини, аналізуючи відео операції та підказуючи, де можуть розташовуватися важливі судини й нерви.