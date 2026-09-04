Пісуар без бризок, «молоко» тарганів і 1000 закопаних трусів — оголосили лауреатів Шнобелівської премії 2026 року

У Цюриху 3 вересня оголосили лауреатів Шнобелівської премії 2026 року. Цьогоріч відзначили науковців, які закопували труси для дослідження ґрунту, намагалися створити пісуар без бризок, використовували хоботки комарів для 3D-друку та вивчали «молоко» живородних тарганів.

Шнобелівську премію вручають за реальні наукові роботи, які «спочатку змушують сміятися, а потім — замислитися». 36-та церемонія вперше відбулася за межами США.

Премію з ґрунтознавства отримали дослідники, які закопали 1000 однакових пар трусів у понад 25 країнах, а через два місяці викопали їх. Робота мала назву «Оцінювання здоров’я ґрунту за допомогою трусів» — стан тканини використовували для оцінки активності організмів у ґрунті.

Водночас фізиків нагородили за теоретичні та експериментальні спроби створити пісуар, який не розбризкує рідину. А премію з технологій отримала команда, що використала хоботок комара як мікроскопічне сопло для високоточного 3D-друку. Метод дослідники назвали «некродруком».

У категорії «Хімія» відзначили дослідження живородного таргана Diploptera punctata. Науковці з’ясували, що білки з поживної речовини, якою ці комахи вигодовують потомство, містять приблизно втричі більше енергії, ніж білки коров’ячого молока.

Премію в галузі біології присудили науковцям, які багаторазово й обережно наступали на різні частини тіла отруйних змій за різної температури та в різний час доби. Так вони намагалися з’ясувати, за яких умов змії частіше переходять до укусу.

Нагороду з біомеханіки отримали Матильда Бріндл, Кетрін Талбот і Стюарт Вест за створення універсального наукового визначення поцілунку, яке можна застосувати до людей і тварин. За цими критеріями схожу поведінку дослідники виявили в людей, білих ведмедів, деяких птахів і мурах.

Окрему премію з нюху вручили за дослідження того, як батьки оцінюють запах власних дітей різного віку. За результатами дослідження, запах немовлят батьки зазвичай сприймали як приємніший, ніж запах підлітків.

У категорії «Економіка» відзначили дослідження зв’язку між високим соціальним статусом та окремими проявами неетичної поведінки. В одному з експериментів учасників залишали з банкою цукерок, які нібито призначалися дітям. Представники вищого соціального класу брали їх більше. Саму роботу опублікували ще у 2012 році.

Медичну премію посмертно присудили японському науковцю Токуджі Унно за роботу 1977 року «Як правильно сякатися — аеродинамічне дослідження сякання». А премію миру отримали автори дослідження про те, що люди можуть більше цінувати друзів, які жорстко поводяться з тими, кого вони самі не люблять.

Під час церемонії лауреатів традиційно закидали паперовими літачками. Переможцям також вручали банкноту Зімбабве номіналом 10 трильйонів.