Російський дрон влучив у будівлю СБУ в Києві — також пошкоджено ресторан «Завертайло»

Російський безпілотник 4 вересня влучив у центральну будівлю Служби безпеки України в Києві. За словами президента Володимира Зеленського, дрон був спрямований безпосередньо в кабінет керівника СБУ. Про це Зеленський повідомив після розмови з виконувачем обов’язків голови СБУ Олександром Покладом. На місці працюють екстрені служби.

За останніми даними міського голови Віталія Кличка, у Шевченківському районі внаслідок атаки постраждали семеро людей. Шестеро з них перебувають у стаціонарах міських лікарень. Раніше Кличко повідомляв про пожежу на даху нежитлової будівлі після падіння БпЛА.

Під час атаки також зазнав значних руйнувань заклад «Завертайло» біля Софії Київської. За словами засновника Станіслава Завертайла, одна з гостей постраждала, її забрала швидка.

Видимих травм чи кровотеч у жінки не було. Завертайло припустив, що її стан міг бути наслідком вибухової хвилі.

Команда закладу не постраждала. Під час атаки працівники та гості перебували в підвальному приміщенні, а після дозволу екстрених служб їх вивели у безпечне місце.

UPD: за оновленими даними, кількість постраждалих — 9 людей. Семеро з них госпіталізували.