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Серіал «Нуар Людина-павук» із Ніколасом Кейджем закрили після першого сезону — попри 11 номінацій на «Еммі»

Ірина Маймур 05 вересня 2026
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Серіал «Нуар Людина-павук» (Spider-Noir) з Ніколасом Кейджем закрили після першого сезону. Проєкт складався з восьми епізодів і став для актора першою постійною роллю в телевізійному серіалі, пише Variety.

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Рішення ухвалили напередодні церемонії «Еммі», де «Нуар Людина-павук» представлений одразу в 11 номінаціях — це найбільший результат серед усіх проєктів Prime Video цього року. Серіал претендує, зокрема, на нагороди за операторську роботу, постановочний дизайн, візуальні ефекти, грим, дизайн титрів, звук, музику та трюки.

На Rotten Tomatoes він також отримав високі оцінки: 92% позитивних рецензій критиків і 90% у глядацькому рейтингу.

«Нуар Людина-павук» заснований на персонажі коміксів Marvel — Людині-павуку Нуарі. Події розгортаються в Нью-Йорку 1930-х років, за часів Великої депресії. Кейдж зіграв Бена Райлі — приватного детектива, якому доводиться знову зіткнутися зі своїм минулим супергероя після особистої трагедії.

Серіал дебютував 25 травня на телеканалі MGM+, а наступного дня став доступний на Prime Video. Його можна було дивитися у двох версіях — кольоровій та чорно-білій. Окрім Кейджа, у проєкті зіграли Ламорн Морріс, Лі Цзюнь Лі, Джек Г’юстон і Брендан Ґлісон.

Прев'ю відео

Режисером перших двох епізодів став Гаррі Бредбір («Вбиваючи Єву»). Шоуранерами виступили Орен Узіл та Стів Лайтфут («Каратель»). Продюсували проєкт Філ Лорд і Крістофер Міллер, творці анімаційної трилогії про Людину-павука.

«Нуар Людина-павук» також став першим серіалом, який вийшов у межах угоди Amazon із Sony Pictures Television про створення проєктів за персонажами Marvel, пов’язаними з Людиною-павуком. Спочатку першим мав стати «Silk: Spider Society» («Шовк: Павуче товариство»), однак його закрили ще до прем’єри. Sony вже повідомляла, що наступний серіал у межах цього партнерства перебуває в розробленні.

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