Мультсеріал «Південний парк» перейменували на «Південну Америку» — так творці шоу висміяли Трампа

Творці мультсеріалу «Південний парк» оголосили, що на 29-й сезон шоу отримає нову назву — «Південна Америка». Так Метт Стоун і Трей Паркер висміяли Дональда Трампа, який останнім часом пропонує перейменовувати різні географічні об’єкти на честь США, пише The Guardian.

«Надихнувшись хоробрістю та патріотизмом Apple і Google, ми змінюємо назву South Park на SOUTH AMERICA», — заявили Стоун і Паркер. Вони також подякували материнській компанії Paramount, назвавши її «Paramount — Skydance Capitulation» — натяком на нібито поступки адміністрації Трампа.

Following their Emmy win for Outstanding Animated Program, South Park is making a big change. Creators Trey Parker & Matt Stone announce:



“Inspired by the bravery and patriotism of Apple and Google, we are changing the name of South Park to SOUTH AMERICA. We especially want to… pic.twitter.com/nRkNaoUSVp — South America (@SouthPark) September 8, 2026

Жарт з’явився наступного дня після того, як Трамп запропонував перейменувати американський штат Нью-Мексико на Нью-Америку. Він опублікував у соцмережі відео, створене за допомогою ШІ, на якому змінює напис «New Mexico» на «New America» на дорожньому знаку.

При цьому федеральний уряд США не має повноважень самостійно змінювати назву штату. Демократи розкритикували ініціативу Трампа, назвавши її спробою відвернути увагу від війни з Іраном та зростання цін.

Жарти серіалу стосуються не лише Нью-Мексико. На початку другого президентського терміну Трамп розпорядився використовувати назву Американська затока замість Мексиканської затоки у федеральних документах США.

«Південний парк» регулярно висміює Трампа та його адміністрацію. У серіалі президента США вже показували в різних абсурдних образах, зокрема оголеним у ліжку із Сатаною. Творці шоу неодноразово ставали об’єктами критики з боку Трампа та його прихильників.

Окремо автори шоу вже жартували щодо перейменування культурних установ. Один із його сценаристів придбав домен trumpkennedycenter.org після того, як Трамп змінив керівництво Центру Кеннеді, призначив себе його головою та почав формувати раду директорів із власних прихильників.