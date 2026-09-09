Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Тут з’являться результати вашого пошуку

Мультсеріал «Південний парк» перейменували на «Південну Америку» — так творці шоу висміяли Трампа

Іван Назаренко 09 вересня 2026
326

Творці мультсеріалу «Південний парк» оголосили, що на 29-й сезон шоу отримає нову назву — «Південна Америка». Так Метт Стоун і Трей Паркер висміяли Дональда Трампа, який останнім часом пропонує перейменовувати різні географічні об’єкти на честь США, пише The Guardian.

«Надихнувшись хоробрістю та патріотизмом Apple і Google, ми змінюємо назву South Park на SOUTH AMERICA», — заявили Стоун і Паркер. Вони також подякували материнській компанії Paramount, назвавши її «Paramount — Skydance Capitulation» — натяком на нібито поступки адміністрації Трампа.

Жарт з’явився наступного дня після того, як Трамп запропонував перейменувати американський штат Нью-Мексико на Нью-Америку. Він опублікував у соцмережі відео, створене за допомогою ШІ, на якому змінює напис «New Mexico» на «New America» на дорожньому знаку.

При цьому федеральний уряд США не має повноважень самостійно змінювати назву штату. Демократи розкритикували ініціативу Трампа, назвавши її спробою відвернути увагу від війни з Іраном та зростання цін.

Жарти серіалу стосуються не лише Нью-Мексико. На початку другого президентського терміну Трамп розпорядився використовувати назву Американська затока замість Мексиканської затоки у федеральних документах США.

«Південний парк» регулярно висміює Трампа та його адміністрацію. У серіалі президента США вже показували в різних абсурдних образах, зокрема оголеним у ліжку із Сатаною. Творці шоу неодноразово ставали об’єктами критики з боку Трампа та його прихильників.

Окремо автори шоу вже жартували щодо перейменування культурних установ. Один із його сценаристів придбав домен trumpkennedycenter.org після того, як Трамп змінив керівництво Центру Кеннеді, призначив себе його головою та почав формувати раду директорів із власних прихильників.

Мітки
Новини
Читайте також
Мешканці Умані вперше в Україні домоглися дострокового звільнення мера з посади У Ташкенті історичний вокзал 1912 року перетворили на центр сучасного мистецтва Фронтмен Tame Impala відмовився від автографів і селфі з фанатами через агресивних колекціонерів У Німеччині група зловмисників краде годинники з вокзалів — за кілька днів зникли вже шість
Сиквел «Практичної магії», перезапуск «Оселі зла» та «Серце звіра»: 13 кінопрем’єр вересня 08 вересня 2026 Blast from the Past: за що знову критикують «Дау» Іллі Хржановського (цього разу вже у Венеції) 07 вересня 2026 Київські замальовки. Випуск 53 06 вересня 2026 Офіційно найкращий почин Ірландії 05 вересня 2026 Мауріціо Каттелан чи Віталій Кличко: як добре ви тямите в міському мистецтві? 05 вересня 2026 Що читати: 5 книжкових новинок вересня 03 вересня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.

Тут з’являться результати вашого пошуку