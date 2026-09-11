У США запустили тур виставки з понад 3 тисячами томів документів справи Епштейна

У США запустили національний тур виставки з оприлюдненими матеріалами справи Джеффрі Епштейна. У межах проєкту в різні міста країни також приїжджатиме пересувна бібліотека з документами та роботи художниці Марії Фармер, яка заявляє, що пережила сексуальне насильство з боку Епштейна. Про це повідомляє The Art Newspaper.

Тур стартував у Далласі цього тижня — паралельно з партійною конференцією республіканців. До кінця року організатори планують відвідати близько п’яти міст.

Документи надрукували та переплели більш ніж у 3 тисячі томів. Їх розміщують на стелажах у форматі читальної зали, щоб відвідувачі могли побачити фізичний масштаб матеріалів розслідування.

Уперше «читальну залу» відкрили в Нью-Йорку в травні, а в червні вона переїхала до Вашингтона, де до неї додали пересувну бібліотеку. За словами організаторів, виставку в обох містах відвідали тисячі людей.

Окрім документів, експозиція містить роботи Марії Фармер. Художниця створила серію «EPSTEIN'S DECK» — 30 великоформатних робіт у формі карт Таро, присвячених відомим людям, пов’язаним зі справою Епштейна. Фармер пояснює, що використовує чорний гумор і сатиру, щоб показати поведінку людей з оточення фінансиста.

Фармер була однією з перших жінок, які повідомили федеральним правоохоронцям про дії Епштейна. Її сестра Енні Фармер також заявляє, що пережила сексуальне насильство з боку Епштейна та Гіслейн Максвелл. Обидві сестри беруть участь у заходах навколо проєкту.

Відвідувачам також пропонують лекції, виступи художників і зустрічі з постраждалими. Після перегляду виставки люди залишають записки зі своїми історіями, малюнками та повідомленнями. Організатори сканують ці матеріали та планують знайти для них постійне місце зберігання.

Джеффрі Епштейн — американський фінансист і засуджений сексуальний злочинець, який роками підтримував зв’язки з впливовими людьми. У 2019 році його заарештували за федеральними звинуваченнями у торгівлі неповнолітніми з метою сексуальної експлуатації. Він помер у камері того ж року, не дочекавшись суду.

Організатори туру кажуть, що хочуть зробити матеріали справи доступнішими для широкої аудиторії та привернути увагу до масштабу злочинів Епштейна напередодні проміжних виборів у США в листопаді.