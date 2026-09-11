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Саша Барон Коен може зіграти головну роль у першій п'єсі Квентіна Тарантіно

Іван Назаренко 11 вересня 2026
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Саша Барон Коен може зіграти головну роль у першій театральній п'єсі Квентіна Тарантіно «The Popinjay Cavalier». Актор виконає роль авантюрного фехтувальника, а сам Тарантіно поставить виставу, пише Deadline.

«The Popinjay Cavalier» описують як комедію про обман і перевтілення, дія якої розгортається в Європі 1830-х років. Тарантіно називає п'єсу святкуванням театру та його романтики. Прем'єру планують на початок 2027 року на лондонському Вест-Енді.

П'єсу презентують Sonia Friedman Productions та Sony Pictures Entertainment. Її анонсували у березні 2026 року. За словами продюсерки Соні Фрідман, Тарантіно добре знається на театрі та особливо цікавиться враженнями глядачів.

Для Барона Коена це може стати першою великою головною роллю на театральній сцені. Актор навчався у французького театрального педагога та майстра клоунади Філіппа Гольє, який помер на початку 2026 року.

Раніше Коен переносив своїх телевізійних персонажів, зокрема Алі Джі та Бората, на великий екран, але провідних ролей у масштабних театральних постановках не грав.

З Тарантіно Барон Коен уже працював: режисер запросив його на невелику роль у вестерн «Джанґо вільний» 2012 року. Однак актор відмовився від участі у фільмі, щоб зіграти у «Знедолених» Тома Гупера.

Барон Коен також незабаром повернеться до образу Алі Джі у фільмі «Ali G: Who Iz I?». Прем'єру стрічки запланували на жовтень 2026 року.

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