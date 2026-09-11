У Києві перенесли івенти Pop Up та «Леся Квартиринка» через безпекову ситуацію

У Києві перенесли відкриття концертного майданчику Pop Up та 18-й фестиваль «Леся Квартиринка» через безпекову ситуацію в столиці. Нові дати обох подій обіцяють оголосити згодом.

Pop Up перенесли на весну 2027 року. Організатори пояснили, що нинішня ситуація в Києві не дозволяє провести концерти у запланованому вигляді. Водночас вони наголосили, що йдеться саме про перенесення, а не скасування фестивалю.

«Якщо ви вже купили квиток, його можна повернути в місці придбання або зберегти до нових дат. І лайнап, і всі квитки залишаються дійсними», — повідомили організатори. Точні дати нових концертів обіцяють назвати найближчим часом.

Також через безпекову ситуацію перенесли 18-ту «Лесю Квартиринку». Організатори повідомили, що отримали оновлене рішення КМДА. Нову дату фестивалю оголосять пізніше.

Підготовка до події вже тривала: сцена була майже змонтована, понад 800 тисяч гривень із запланованого мільйона для 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура» вже зібрали.

Деталі щодо квитків та нової дати будуть названі пізніше.