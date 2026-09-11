У Києві через суд намагаються захистити одну з найстаріших будівель біля Софії — будинок Ржепецького

Київська прокуратура звернулася до суду, щоб зобов’язати власника історичного будинку на розі вулиць Володимирської та Софійської укласти охоронний договір на пам’ятку, повідомила пресслужба відомства.

Йдеться про будинок Антона Ржепецького — громадського та державного діяча, міністра фінансів в уряді Павла Скоропадського. Споруда має статус пам’ятки історії місцевого значення та внесена до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Двоповерхова споруда є рідкісним прикладом київської забудови середини — останньої третини XIX століття у стилі пізнього класицизму з елементами неоренесансу. Це також одна з найстаріших будівель на Володимирській та Софійській вулицях.

Будинок пов’язаний з іменами Миколи Зерова, Максима Рильського, Георгія Нарбута, Олександра Кошиця, Павла Зайцева та Олександра Дейча.

«Власник будинку тривалий час ухиляється від виконання встановленого законом обов’язку щодо укладення охоронного договору, що унеможливлює належне збереження об’єкта культурної спадщини», — заявили в прокуратурі.

Тому Шевченківська окружна прокуратура подала позов із вимогою зобов’язати власника укласти охоронний договір на пам’ятку. Суд уже відкрив провадження у справі.

Крім того, прокуратура міста Києва звернулася до суду, щоб зобов’язати власника пам’ятки архітектури в Пущі-Водиці укласти охоронний договір. «Будинок житловий», який 2014 року внесли до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як пам’ятку архітектури місцевого значення, є зразком дерев’яної дачної забудови початку ХХ століття. Він зберіг початкове планування та архітектурні особливості й поєднує елементи неоренесансу та неокласицизму.

Також повідомлялося, що в Києві на вулиці Січових Стрільців, 91 почали розбирати історичний Будинок поліцейської дільниці 1902 року.