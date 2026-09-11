Перелітні птахи зникають по всьому світу — під загрозою кожна дев'ята особина

Кожен дев’ятий перелітний птах у світі перебуває під загрозою зникнення, а чисельність майже половини таких видів скорочується. Йдеться, зокрема, про зозуль, горлиць та арктичних крячків. Про це йдеться у глобальній доповіді BirdLife International «Стан птахів у світі», пише The Guardian.

Найгірша ситуація — серед морських і прибережних птахів, які залежать від водно-болотних угідь та морських екосистем.

Серед головних загроз дослідники називають інтенсивне сільське господарство, полювання, забруднення, інвазивні види, втрату природних середовищ і глобальне потепління. За оцінками, щороку в Європі, Середземномор’ї, на Кавказі та Аравійському півострові незаконно вбивають або відловлюють від 13 до 43 мільйонів перелітних птахів.

Минулого року тонкодзьобого кульона офіційно визнали вимерлим. Це стало першим підтвердженим глобальним зникненням виду птахів на материковій частині Євразії та Африки за кілька століть.

Водночас у BirdLife наголошують, що природоохоронні програми працюють. В Австралії після знищення інвазивних тварин на острові Маккуорі почали відновлюватися популяції морських птахів, а в Китаї очищення узбережжя від чужорідної трави повернуло птахам десятки тисяч гектарів кормових територій.

На саміті Global Flyways у Найробі уряди, науковці та фінансові установи домовилися посилити захист міграційних маршрутів. Банки розвитку планують спрямувати мільярди доларів на відновлення водно-болотних угідь та інших ключових місць уздовж шляхів, якими щороку переміщуються мільярди птахів.

Раніше ми писали, що популяція какапо — найважчого папуги у світі — вперше приблизно за 75 років перевищила 300 особин. Після рекордного сезону розмноження до неї додалося 90 пташенят, і загальна чисельність виду зросла до 325.