Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Тут з’являться результати вашого пошуку

Перелітні птахи зникають по всьому світу — під загрозою кожна дев'ята особина

Кирило Шостак 11 вересня 2026
218
Перелітні птахи зникають по всьому світу — під загрозою кожна дев'ята особина

Кожен дев’ятий перелітний птах у світі перебуває під загрозою зникнення, а чисельність майже половини таких видів скорочується. Йдеться, зокрема, про зозуль, горлиць та арктичних крячків. Про це йдеться у глобальній доповіді BirdLife International «Стан птахів у світі», пише The Guardian.

Найгірша ситуація — серед морських і прибережних птахів, які залежать від водно-болотних угідь та морських екосистем.

Серед головних загроз дослідники називають інтенсивне сільське господарство, полювання, забруднення, інвазивні види, втрату природних середовищ і глобальне потепління. За оцінками, щороку в Європі, Середземномор’ї, на Кавказі та Аравійському півострові незаконно вбивають або відловлюють від 13 до 43 мільйонів перелітних птахів.

Зображення в матеріалі: Naturgeschichte der Vögel / Wikimedia Commons Минулого року тонкодзьобого кульона офіційно визнали вимерлим. Це стало першим підтвердженим глобальним зникненням виду птахів на материковій частині Євразії та Африки за кілька століть.

Водночас у BirdLife наголошують, що природоохоронні програми працюють. В Австралії після знищення інвазивних тварин на острові Маккуорі почали відновлюватися популяції морських птахів, а в Китаї очищення узбережжя від чужорідної трави повернуло птахам десятки тисяч гектарів кормових територій.

На саміті Global Flyways у Найробі уряди, науковці та фінансові установи домовилися посилити захист міграційних маршрутів. Банки розвитку планують спрямувати мільярди доларів на відновлення водно-болотних угідь та інших ключових місць уздовж шляхів, якими щороку переміщуються мільярди птахів.

Раніше ми писали, що популяція какапо — найважчого папуги у світі — вперше приблизно за 75 років перевищила 300 особин. Після рекордного сезону розмноження до неї додалося 90 пташенят, і загальна чисельність виду зросла до 325.

Зображення в матеріалі: Naturgeschichte der Vögel / Wikimedia Commons 
Мітки
Новини
Читайте також
У Києві через суд намагаються захистити одну з найстаріших будівель біля Софії — будинок Ржепецького Саша Барон Коен може зіграти головну роль у першій п'єсі Квентіна Тарантіно У Києві змінили маршрут теплотраси на Теремках після протестів через вирубування дерев Вежі-близнюки знову здійнялися над Нью-Йорком — їх відтворили 2977 дронів
Ukrainian Fashion Week за лаштунками: найкращі образи події 11 вересня 2026 Київ ранковий та вечірній в ілюстраціях Марії Ектової 11 вересня 2026 Архітектурне диво, кратер, чорна діра: історія американських веж-близнюків 11 вересня 2026 Новий фільм Мартіна Макдони «Дикий кінь номер девʼять»: старим тут не місце й не час 10 вересня 2026 Сиквел «Практичної магії», перезапуск «Оселі зла» та «Серце звіра»: 13 кінопрем’єр вересня 08 вересня 2026 Blast from the Past: за що знову критикують «Дау» Іллі Хржановського (цього разу вже у Венеції) 07 вересня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.

Тут з’являться результати вашого пошуку