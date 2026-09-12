У Львівській політехніці облаштують меморіальний простір із пам’ятником Євгену Коновальцю

Національний університет «Львівська політехніка» визначили замовником проєктно-кошторисної документації для облаштування громадського простору з пам’ятником Євгену Коновальцю. Відповідне рішення 11 вересня погодив виконавчий комітет Львівської міської ради.

Йдеться про територію перед головним корпусом університету. Окрім встановлення пам’ятника, проєкт передбачає благоустрій прилеглої території та роботи з вуличною інфраструктурою.

Розробляти документацію має команда, яка перемогла у Всеукраїнському відкритому архітектурному конкурсі 2024 року. Конкурс проводили серед 13 проєктів, а журі одностайно обрало пропозицію львівської команди під керівництвом архітектора Дмитра Сорокевича.

За задумом авторів, меморіальний простір матиме вигляд відкритої зброярні. Концепцію пов’язали зі словами Коновальця: «У вогні перетоплюється залізо у сталь, у боротьбі перетворюється народ у націю».

Архітектори пояснювали, що не хотіли робити меморіал лише як пам’ятник конкретній історичній постаті. Натомість зброярня має символізувати продовження боротьби та залучати до неї самих відвідувачів.

Автори також пропонували використати для монумента метал, отриманий із переплавленої військової техніки та зброї російських окупантів. За їхнім задумом, це мало б додатково підкреслити ідею перетворення заліза на сталь та боротьби за українську державність.

Проєкт громадського простору. Фото: Львівська міська рада

Над проєктом місто та «Львівська політехніка» працюють близько двох років. За словами керівниці управління охорони історичного середовища Львова Оксани Пригоди, університет уже отримав дозвіл Міністерства освіти і науки на погодження проєкту.

Фінансування розподілять між містом та університетом. Роботи на території «Львівської політехніки» оплачуватиме університет, а міська влада фінансуватиме частину, пов’язану з вуличною інфраструктурою. На цей напрям місто вже виділило 1,5 мільйона гривень.

Після оформлення необхідних документів «Львівська політехніка» зможе замовити проєктно-кошторисну документацію. Точні терміни реалізації самого меморіалу наразі не повідомляли.