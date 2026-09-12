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На картині «Нічна варта» Рембрандта шукатимуть бактерії та ДНК художника

Іван Назаренко 12 вересня 2026
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У Рейксмузеї в Амстердамі вперше досліджуватимуть бактерії та інші мікроорганізми на поверхні «Нічної варти» Рембрандта. Протягом шести місяців фахівці братимуть зразки з різних ділянок картини, щоб з'ясувати, яке мікроскопічне життя залишилося на полотні за майже 400 років, пише The Art Newspaper.

Дослідження проводять у межах п'ятирічного проєкту Operation Night Watch, присвяченого реставрації та вивченню картини. До роботи долучилися мікробіологи музею мікроорганізмів ARTIS-Micropia, розташованого на території амстердамського зоопарку.

Зразки братимуть як із покритих лаком ділянок, так і без нього. Потім мікроорганізми вирощуватимуть у лабораторії та досліджуватимуть. Результати представлять з 11 листопада в інсталяції «The Night Watch Lives» в ARTIS-Micropia. Вона міститиме повнорозмірну копію картини, на якій покажуть, які мікроорганізми живуть на різних її частинах.

Ідея проєкту виникла з питання, чи могли відвідувачі музею залишити на картині частинки власного біоматеріалу. Люди постійно втрачають клітини шкіри, а під час розмови в повітря потрапляють мікрокраплі слини. Тому дослідники хочуть з'ясувати, чи можна знайти на поверхні «Нічної варти» своєрідний мікробіологічний слід її глядачів.

Керівниця наукового відділу Rijksmuseum Катрієн Койне зазначає, що найціннішою знахідкою стали б мікроорганізми, які походять безпосередньо від Рембрандта. За її словами, бактерії потенційно можуть зберігатися дуже довго, тому дослідники сподіваються наблизитися до пошуку біологічного сліду художника.

«Ідеальним варіантом була б ДНК Рембрандта — це Святий Грааль», — сказала Койне.

Попередні дослідження Рейксмузею вже показали, що Рембрандт використовував незвичний ґрунтовий шар на основі олії та свинцю. На відміну від багатьох його сучасників, які покривали полотно клеєм, художник застосовував цю суміш, щоб захистити роботи від цвілі у вологому кліматі Амстердама. Вона могла також перешкоджати розвитку мікроорганізмів.

Попри це, картину не можна регулярно глибоко очищати. Через необхідність зберігати її в належному стані масштабне очищення проводять приблизно раз на 50 років, тоді як щоденний догляд обмежується значно делікатнішими процедурами.

Мікробіологиня ARTIS-Micropia Еліне ван Блойс наголошує, що мікроорганізми не варто сприймати лише як загрозу. За її словами, лише невелика частина мікроорганізмів здатна спричиняти захворювання у людей чи тварин, тоді як багато з них є нешкідливими або навіть відіграють важливу роль у житті людини.

Дослідниця вважає, що саме поєднання знаменитого твору мистецтва та невидимого неозброєним оком життя допоможе показати відвідувачам інший бік мікробіології.

Зображення: Rembrandt / Wikimedia Commons
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