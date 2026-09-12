Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Тут з’являться результати вашого пошуку

Інтерактивна виставка «Той день» завершує роботу в Києві через безпекову ситуацію

Іван Назаренко 12 вересня 2026
275

Інтерактивна виставка «Той день» переїжджає з Києва через безпекову ситуацію. Останній день роботи простору — 13 вересня. За нинішніх умов простір може працювати лише до двох годин на день через повітряні тривоги, під час яких виставку призупиняють, а відвідувачів і команду переводять в укриття, повідомили БЖ Ukraine WOW.

За їхніми словами, частину інтерактивів перенесли до укриття біля ангара, однак це не може повноцінно замінити досвід виставки. Тому команда вже розглядає можливість показати «Той день» в інших містах України та в інших форматах.

Водночас у вихідні без повітряних тривог виставку відвідали понад 11 тисяч людей. Це стало рекордом для локації та перевищило попередні показники команди Ukraine WOW.

«Ці два дні показали, яким міг би бути “Той день” без вимушених перерв: тисячі людей приходили б сюди родинами, з дітьми та друзями», — розповіли співзасновниці Ukraine WOW Ярослава Гресь та Юлія Соловей.

Виставка відкрилася в Києві до 35-ї річниці Незалежності України. Вона складається з трьох блоків — «Вибір», «Що нас визначає» та «Мрія» — і поєднує історичні артефакти з десятками інтерактивних інсталяцій.

Серед експонатів — прапор, який 24 серпня 1991 року внесли до Верховної Ради, та символи влади Президента України.

Відвідувачі також можуть за допомогою VR-окулярів опинитися в сесійній залі парламенту та кабінеті президента, «підняти» прапор над куполом Верховної Ради, побачити зоряне небо над Києвом таким, яким воно було в день проголошення Незалежності, записати випуск новин, заспівати в караоке-вагоні та залишити власну мрію про майбутнє України.

Над проєктом працювали понад 300 людей. Виставку створила громадська організація Ukraine WOW за підтримки Президента України у партнерстві з Міністерством культури України та «Укрзалізницею».

Власники квитків на дати після 13 вересня можуть повернути їх через особистий кабінет на Concert.ua до 18 вересня включно. Також квиток можна залишити — він діятиме на наступному проєкті Ukraine WOW

Фото: Ukraine WOW
Мітки
Новини
Читайте також
Всесвіт SCP Foundation уперше екранізують для кіно — фільм вийде у 2027 році На картині «Нічна варта» Рембрандта шукатимуть бактерії та ДНК художника У Львівській політехніці облаштують меморіальний простір із пам’ятником Євгену Коновальцю У США запустили тур виставки з понад 3 тисячами томів документів справи Епштейна
Ukrainian Fashion Week за лаштунками: найкращі образи події 11 вересня 2026 Київ ранковий та вечірній в ілюстраціях Марії Ектової 11 вересня 2026 Архітектурне диво, кратер, чорна діра: історія американських веж-близнюків 11 вересня 2026 Новий фільм Мартіна Макдони «Дикий кінь номер девʼять»: старим тут не місце й не час 10 вересня 2026 Сиквел «Практичної магії», перезапуск «Оселі зла» та «Серце звіра»: 13 кінопрем’єр вересня 08 вересня 2026 Blast from the Past: за що знову критикують «Дау» Іллі Хржановського (цього разу вже у Венеції) 07 вересня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.

Тут з’являться результати вашого пошуку