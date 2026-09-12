Інтерактивна виставка «Той день» завершує роботу в Києві через безпекову ситуацію

Інтерактивна виставка «Той день» переїжджає з Києва через безпекову ситуацію. Останній день роботи простору — 13 вересня. За нинішніх умов простір може працювати лише до двох годин на день через повітряні тривоги, під час яких виставку призупиняють, а відвідувачів і команду переводять в укриття, повідомили БЖ Ukraine WOW.

За їхніми словами, частину інтерактивів перенесли до укриття біля ангара, однак це не може повноцінно замінити досвід виставки. Тому команда вже розглядає можливість показати «Той день» в інших містах України та в інших форматах.

Водночас у вихідні без повітряних тривог виставку відвідали понад 11 тисяч людей. Це стало рекордом для локації та перевищило попередні показники команди Ukraine WOW.

«Ці два дні показали, яким міг би бути “Той день” без вимушених перерв: тисячі людей приходили б сюди родинами, з дітьми та друзями», — розповіли співзасновниці Ukraine WOW Ярослава Гресь та Юлія Соловей.

Виставка відкрилася в Києві до 35-ї річниці Незалежності України. Вона складається з трьох блоків — «Вибір», «Що нас визначає» та «Мрія» — і поєднує історичні артефакти з десятками інтерактивних інсталяцій.

Серед експонатів — прапор, який 24 серпня 1991 року внесли до Верховної Ради, та символи влади Президента України.

Відвідувачі також можуть за допомогою VR-окулярів опинитися в сесійній залі парламенту та кабінеті президента, «підняти» прапор над куполом Верховної Ради, побачити зоряне небо над Києвом таким, яким воно було в день проголошення Незалежності, записати випуск новин, заспівати в караоке-вагоні та залишити власну мрію про майбутнє України.

Над проєктом працювали понад 300 людей. Виставку створила громадська організація Ukraine WOW за підтримки Президента України у партнерстві з Міністерством культури України та «Укрзалізницею».

Власники квитків на дати після 13 вересня можуть повернути їх через особистий кабінет на Concert.ua до 18 вересня включно. Також квиток можна залишити — він діятиме на наступному проєкті Ukraine WOW