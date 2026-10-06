Український дует Wavewalkrs створив саундтрек для першої колекції Джона Гальяно та Zara

Zara представила першу спільну колекцію з Джоном Гальяно — Re(form) Vol.1. До її рекламної кампанії долучилися українські музиканти Нікіта Рева та Юрій Водолажський, відомі як дует Wavewalkrs, а кастинг команди кампанії допомагала проводити українка Євагрія Сергєєва.

Колекція Re(form) Vol.1 стала початком дворічного партнерства Гальяно із Zara. Дизайнер використав залишки попередніх колекцій бренду. Речі розрізали, вивертали, стискали й збільшували, змінюючи їхні силуети.

До процесу залучили представників модної індустрії: фотографом став Стівен Майзел, стилістом — Карл Темпер, за макіяж відповідала Пет Макграт, а за зачіски — Гвідо Палау.

За саундтрек до промокампанії відповідали Нікіта Рева та Юрій Водолажський із Wavewalkrs. Музиканти працюють разом із 2017 року, з 2020-го активно створюють музику для комерційних і fashion-проєктів. Серед їхніх попередніх клієнтів — Samsung, BMW, Ferrari, Prada, TTSWTRS, Björk, Madonna, Maison Margiela та Zara.

З режисером кампанії Сашею Касюхою Wavewalkrs працюють уже кілька років. Разом вони займалися проєктами для Madonna, Sonos і Maison Margiela. Під час роботи над Maison Margiela музиканти познайомилися з Гальяно, а згодом долучилися до його проєкту із Zara.

Для Re(form) Vol.1 Wavewalkrs написали музику для різних форматів кампанії — від коротких роликів до фільму та 22-хвилинного подкасту. За словами музикантів, режисер передавав їм ідеї та емоції, які мала викликати колекція, а вони вже перекладали їх у звук.

Кастингом займалася міжнародна агенція DM Casting, до команди якої також долучилася українка Євагрія Сергєєва.

Колекція складається зі 157 позицій, стилізованих у 35 образів. Ціни стартують від €29,99 і сягають €719 за складні сукні з тюлю, шовку та мережива.