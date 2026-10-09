У Львові відреставрували сім скульптур із фасаду Королівської кам’яниці

У Львові завершили реставрацію семи кам’яних фігур із кам’яниці Корнякта на площі Ринок. Йдеться про скульптури короля та шістьох лицарів, які раніше прикрашали аттик — декоративну верхню частину фасаду. Після реставрації оригінали повернули до Львівського історичного музею, повідомили в обласній раді.

За рекомендаціями фахівців фігури надалі зберігатимуть у безпечніших умовах і не повертатимуть на фасад. Для історичної композиції виготовляють їхні точні кам’яні копії. Роботи фінансує польський Instytut Polonika в межах реставрації фасаду Королівської кам’яниці.

У центрі композиції розташована фігура короля в короні з берлом — церемоніальним жезлом, що символізує монаршу владу. Обабіч стоять лицарі в обладунках зі списами та щитами, а крайні фігури спираються на бойові булави.

У музеї наголошують, що немає підстав вважати цих персонажів зображеннями конкретних історичних осіб. Імовірніше, композиція мала демонструвати лояльність власника будинку Костянтина Корнякта до королівської влади та підкреслювати його статус.

Раніше БЖ писало про процес реставрації фігур. У короля та лицарів склеювали пошкоджені фрагменти й заповнювали тріщини та шви. Щоб працювати зі скульптурами у вертикальному положенні, для них також виготовили спеціальні рами.

За даними Instytut Polonika, оригінали перебували в поганому технічному стані. Перед виготовленням копій їх відсканували та створили цифрові й 3D-моделі. Нові фігури мають максимально точно відтворювати форму оригіналів, водночас у їхній конструкції планують усунути недоліки, які сприяли руйнуванню старих скульптур.

Реставрація фігур була частиною ширшого відновлення фасаду кам’яниці Корнякта. Основні роботи там завершили влітку 2026 року: зокрема укріпили аттик, відреставрували тиньк — шар штукатурного оздоблення фасаду, кам’яні деталі фасаду, частину вікон і головну браму.

Кам’яницю Корнякта на площі Ринок, 6 завершили будувати 1580 року для львівського купця Костянтина Корнякта. У XVII столітті вона перейшла до родини Собеських і згодом стала однією з резиденцій короля Яна III Собеського, через що отримала назву Королівська кам’яниця. Нині тут працює Львівський історичний музей.