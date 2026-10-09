Нобелівську премію миру 2026 року отримала південноафриканська правозахисниця Наві Піллей

Нобелівську премію миру 2026 року присудили 85-річній південноафриканській юристці й правозахисниці Наванетем «Наві» Піллей. Про це повідомив Норвезький нобелівський комітет.

Нагороду їй присудили «за зусилля з утвердження миру та міжнародного права». У комітеті зазначили, що Піллей відіграла важливу роль у розвитку міжнародного права та механізмів переслідування воєнних злочинів, злочинів проти людяності й геноциду.

Піллей народилася в Дурбані в Південній Африці за часів апартеїду. На початку юридичної кар’єри вона захищала Нельсона Манделу та інших противників режиму. Згодом стала суддею Високого суду Південної Африки, Міжнародного кримінального трибуналу щодо Руанди та Міжнародного кримінального суду.

Одним із ключових епізодів її кар’єри стала робота в Міжнародному кримінальному трибуналі щодо Руанди. Саме там Піллей долучилася до історичного рішення, за яким зґвалтування та сексуальне насильство можуть бути способом вчинення геноциду.

У цій же справі стався ще один юридичний прецедент: обвинуваченому вперше висунули звинувачення в підбурюванні до геноциду виключно через поширення пропаганди.

У 2008–2014 роках Піллей була Верховною комісаркою ООН з прав людини, а до недавнього часу очолювала незалежну комісію ООН із розслідування ситуації на окупованій палестинській території та в Ізраїлі. Нині вона є суддею у справі в Міжнародному суді ООН, де М’янму звинувачують у геноциді.

У Нобелівському комітеті наголосили, що цьогорічною нагородою також хочуть привернути увагу до ролі міжнародного права в умовах, коли його інституції перебувають під дедалі більшим тиском.

Грошова частина премії у 2026 році становить 12 мільйонів шведських крон — близько $1,2 мільйона. Нагороду вручать 10 грудня в Осло.

Цього року на Нобелівську премію миру висунули 287 кандидатур — 208 людей і 79 організацій. Їхні імена комітет не розголошує протягом 50 років, тому офіційно невідомо, чи був серед кандидатів президент США Дональд Трамп.

Напередодні оголошення Трамп вкотре заявив, що вважає себе гідним Нобелівської премії миру. Він стверджував, що допоміг урегулювати вісім конфліктів.