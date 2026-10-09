У Франції затримали п’ятьох підозрюваних у викраденні картин П’єра-Огюста Ренуара на €9 мільйонів

У Франції затримали щонайменше п’ятьох людей у справі про викрадення чотирьох творів мистецтва з музею художника П’єра-Огюста Ренуара. Серед затриманих є двоє чоловіків, які проникли до музею, пише Euronews.

За даними французького видання Nice-Matin, підозрювані можуть бути пов’язані з організованим злочинним угрупованням. Затримання відбулися після масштабних пошуків.

За словами мера міста Бриньоль-Брайан Массон, злодії проникли на територію музею на світанку, перерізавши огорожу. Потім вони розбили вікно на першому поверсі й потрапили всередину. Щоб зняти картини, зловмисники перерізали кріплення рам електричною пилкою.

Підозрюваних вдалося ідентифікувати за записами міських камер відеоспостереження. Коли поліція прибула на місце після спрацювання сигналізації, дві з чотирьох викрадених робіт уже лежали в саду музею — злодії залишили їх під час втечі.

Дві інші картини досі не знайшли. Це «Портрет мадам Колонна Романо» 1910 року та «Молода жінка біля криниці» 1886 року. За попередніми оцінками, загальна вартість викрадених творів могла сягати €9 мільйонів.

«Портрет мадам Колонна Романо»

«Молода жінка біля криниці». Зображення: Pierre-Auguste Renoir / Wikimedia Commons

Музей Ренуара розташований у місті Кань-сюр-Мер на Лазуровому узбережжі між Каннами та Ніццою. Він відкрився 1960 року в колишньому будинку художника, де той жив до смерті у 1919 році.