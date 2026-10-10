Світловий меч Дарта Вейдера, який раніше продали за $3,65 мільйона, знову виставлять на торги

Світловий меч Дарта Вейдера, який використовували під час зйомок поєдинку з Люком Скайвокером у фільмі «Зоряні війни. Епізод V: Імперія завдає удару у відповідь», виставлять на аукціон 12 листопада. Початкова ставка становить $1 мільйон, повідомляє Associated Press.

Йдеться про реквізит зі сцени в Хмарному місті, де Дарт Вейдер відрубує Люку руку, а потім промовляє знамените «Я твій батько». Цей самий меч використовували й під час зйомок фільму «Повернення джедая» (1983).

За даними Heritage Auctions, реквізитом користувалися актор Девід Проуз та фехтувальник-каскадер Боб Андерсон, які втілювали Дарта Вейдера в бойових сценах. Руків’я виготовили з насадки для фотоспалаху британської камери 1950-х років, яку модифікували для зйомок поєдинків.

У вересні 2025 року цей меч уже продали на аукціоні Propstore за $3,654 мільйона. На той момент це була рекордна сума для реквізиту зі «Зоряних війн». Однак у липні 2026 року рекорд побили: світловий меч Люка Скайвокера разом із муляжем його відрубаної кисті з тієї самої сцени продали за $3,75 мільйона.

Тепер меч Вейдера знову виставлять на торги в межах Ultimate Star Wars Auction від Heritage Auctions.

Загалом на аукціоні представлять понад два десятки світлових мечів із фільмів і серіалів франшизи. Серед них — мечі Обі-Вана Кенобі та Енакіна Скайвокера з «Помсти ситхів», за кожен з яких очікують щонайменше $10 тисяч.

Також продаватимуть бластерний карабін Боби Фетта з очікуваною ціною понад $100 тисяч, руку ляльки Йоди, якою керував Френк Оз, особистий примірник сценарію перших «Зоряних війн» 1977 року з автографом Ентоні Деніелса, який зіграв дроїда C-3PO, та шолом пілота винищувача TIE з фільму «Бунтар Один».