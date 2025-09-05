Світловий меч Дарта Вейдера продали за рекордні $3,6 мільйона

51
Артем Черничко
share share

У Лос-Анджелесі на аукціоні за $3,6 мільйона продали світловий меч, який використовував Дарт Вейдер у фільмах “Зоряні війни”, “Імперія завдає удару у відповідь” та “Повернення джедая”. Про це пише The Guardian.

Світловий меч став найдорожчим лотом франшизи "Зоряні війни", що коли-небудь продавався на аукціонах.

Світловий меч став одним із 433 автентичних кінореквізитів, які виставила на аукціон компанія Propstore. На торгах продали чимало предметів з відомих науково-фантастичних і фентезійних фільмів та серіалів. Ось деякі з них:

  • нейралізатор з фільму "Люди в чорному" — $292 тисячі

  • табличка "Платформа 9 3/4" з фільмів про "Гаррі Поттера" — $129 тисяч

  • паличка Гаррі Поттера з "В’язня Азкабану" — $76 тисяч

  • меч Джона Сноу "Довгий Кіготь" з "Гри престолів" — $88 тисяч

  • костюм Людини-павука, який носив Тобі Маґвайр у фільмі 2002 року, — $269 тисяч

  • батіг Індіани Джонса з фільму "Індіана Джонс і останній хрестовий похід" — $450 тисяч

За перший день торгів було продано лотів на загальну суму $13,2 мільйона. Аукціон триватиме ще два дні, на ньому виставлять ще понад 600 предметів.

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 05 вересня 2025
share share
Пам’яті Джорджо Армані — дизайнера, який зробив простоту розкішшю Пам’яті Джорджо Армані — дизайнера, який зробив простоту розкішшю Київрада знову розгляне питання приватизації Житнього ринку Київрада знову розгляне питання приватизації Житнього ринку З французького музею викрали порцеляновий посуд на €9,5 мільйона З французького музею викрали порцеляновий посуд на €9,5 мільйона П’ять нових книг вересня П’ять нових книг вересня
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.