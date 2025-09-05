Світловий меч Дарта Вейдера продали за рекордні $3,6 мільйона

У Лос-Анджелесі на аукціоні за $3,6 мільйона продали світловий меч, який використовував Дарт Вейдер у фільмах “Зоряні війни”, “Імперія завдає удару у відповідь” та “Повернення джедая”. Про це пише The Guardian.

Світловий меч став найдорожчим лотом франшизи "Зоряні війни", що коли-небудь продавався на аукціонах.

Darth Vader’s lightsaber from the Star Wars Original Trilogy has just sold for $3.65M pic.twitter.com/XxJdCJEMtb — Hana Runekyo Bjornsdottír (ᛃᚨᛃᛗᛖ) (@PrincessHinami) September 5, 2025

Світловий меч став одним із 433 автентичних кінореквізитів, які виставила на аукціон компанія Propstore. На торгах продали чимало предметів з відомих науково-фантастичних і фентезійних фільмів та серіалів. Ось деякі з них:

нейралізатор з фільму "Люди в чорному" — $292 тисячі

табличка "Платформа 9 3/4" з фільмів про "Гаррі Поттера" — $129 тисяч

паличка Гаррі Поттера з "В’язня Азкабану" — $76 тисяч

меч Джона Сноу "Довгий Кіготь" з "Гри престолів" — $88 тисяч

костюм Людини-павука, який носив Тобі Маґвайр у фільмі 2002 року, — $269 тисяч

батіг Індіани Джонса з фільму "Індіана Джонс і останній хрестовий похід" — $450 тисяч

“All aboard the Hogwarts Express!” - Step into the magic and explore this incredible piece of the #HarryPotter world along with over 1,100 other iconic TV and movie treasures in our #PropstoreLiveAuction https://t.co/l5EBj4xbKH pic.twitter.com/NafBaCv8rE — Propstore (@propstore_com) August 9, 2025

Well that’s was exciting: Harrison Ford’s 8-foot bullwhip, belt, & whip holster from INDIANA JONES & THE LAST CRUSADE just sold for $485,100 (including the 26% buyer’s premium) at the hot n heavy Propstore auction, being held in LA right now. pic.twitter.com/q0cDIa1Q4C — Borys Kit (@Borys_Kit) September 4, 2025

За перший день торгів було продано лотів на загальну суму $13,2 мільйона. Аукціон триватиме ще два дні, на ньому виставлять ще понад 600 предметів.