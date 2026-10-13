Видавництво «Книголав» продає книжки, які вціліли після російських обстрілів Києва

Видавництво «Книголав» запустило проєкт «Вогонь не дочитав», у межах якого продає книжки, що вціліли після російських ракетних ударів по його складах у Києві. Попри зовнішні пошкодження, примірники залишилися придатними для читання. Про це повідомили у видавництві.

Частина книжок обгоріла, інші вкрилися кіптявою або мають пошкоджені обкладинки. Водночас, за словами видавців, усі сторінки й тексти збереглися.

Після обстрілу читачі зверталися до «Книголаву» з проханням не викидати пошкоджені видання, а дозволити їх придбати. Так з'явився проєкт «Вогонь не дочитав», для якого зібрали вцілілі примірники.

Покупці можуть обрати одну з п'яти категорій: «Нескорена сучасна проза», «Загартована фентезі», «Відважна дитяча література», «Непохитна класика» або «Стійкий нонфік». Конкретна книжка буде випадковою — її назву покупець дізнається лише після отримання замовлення.

Кожен примірник коштує 300 гривень. Замовити книжки можна на сайті видавництва, а відправляти їх почнуть із листопада.

За останні три місяці «Книголав» двічі постраждав від російських ракетних ударів. Під час атаки на Київ 19 липня було знищено склад видавництва, де зберігалося майже 250 тисяч книжок.

У ніч на 7 жовтня росіяни знову атакували складські приміщення на Подолі. Значних пошкоджень зазнав новий склад «Книголаву», де зберігалися відновлені після першого удару наклади, новинки та додруки. За попередньою оцінкою видавництва, було втрачено десятки тисяч книжок.

Продаж уцілілих примірників допоможе «Книголаву» відновлювати роботу після двох атак.