BBC зніме документальний фільм про авторку «Гаррі Поттера» Джоан Роулінг

Британська телерадіокомпанія BBC анонсувала документальний фільм із двох частин про письменницю Джоан Роулінг — авторку «Гаррі Поттера». Перша розповість про її шлях до світової слави, а друга — про публічну діяльність і дискусії навколо її висловлювань останніх років, повідомляє Prolific North.

Проєкт має робочу назву «Джоан Роулінг» (JK Rowling). Перший епізод простежить життя письменниці від дитинства й періоду, коли вона писала в кав’ярнях Единбурга, до виходу «Гаррі Поттера» та міжнародного успіху книжкової серії.

Автори також дослідять, як історія про юного чарівника вплинула на дитяче книговидання, популяризувала читання та перетворилася на масштабну франшизу. Окрему увагу приділять фанатським спільнотам, які формувалися навколо «Гаррі Поттера» з розвитком інтернету.

Друга частина буде присвячена участі Роулінг у суспільних і політичних дискусіях. Зокрема, йтиметься про її позиції щодо незалежності Шотландії, фемінізму, свободи слова та гендерної ідентичності.

Висловлювання письменниці свого часу спричинили гострі дискусії. Її прихильники вважають Роулінг захисницею прав жінок, тоді як критики звинувачують у протидії правам трансгендерних людей. Через ці розбіжності вона розійшлася в поглядах із частиною акторів екранізацій і шанувальників своєї творчості.

У документальному проєкті використають рідкісні архівні кадри, висловлювання самої Роулінг та інтерв’ю з людьми, які працювали з нею протягом кар’єри.

Виробництвом займається компанія Rogan Scotland, відома документальними проєктами «Як Фріда Кало стала легендою» (Becoming Frida Kahlo) та «Як Вікторія Вуд стала зіркою» (Becoming Victoria Wood).

Фільм покажуть на телеканалах BBC Two і BBC Scotland та стримінговій платформі BBC iPlayer. Точної дати прем’єри поки не оголосили.

Нагадаємо, що 23 лютого 2027 року видавництво Bloomsbury планує випустити дві нові ілюстровані книжки зі всесвіту «Гаррі Поттера» — про професорку Мінерву Макґонеґел і близнюків Фреда та Джорджа Візлі. Вони стануть частиною серії Pocket Potters — коротких ілюстрованих путівників, присвячених персонажам книжок Джоан Роулінг.

Також HBO готує нову телевізійну екранізацію «Гаррі Поттера». Перший сезон матиме назву «Гаррі Поттер і філософський камінь», а його прем'єра запланована на Різдво 2026 року. Головну роль виконає Домінік Маклафлін, а Роулінг долучилася до проєкту як виконавча продюсерка.