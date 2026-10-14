Фізик Браян Кокс отримав медаль Стівена Гокінга за популяризацію науки

Британський фізик і телеведучий Браян Кокс отримав медаль Стівена Гокінга за популяризацію науки 2026 року. Нагороду йому вручили на приватній церемонії в Королівському астрономічному товаристві в Лондоні співзасновники фестивалю Starmus — гітарист гурту Queen Браян Мей та астрофізик Гарік Ізраелян, пише Euronews.

Медаль заснували десять років тому Starmus і Стівен Гокінг. Нею відзначають людей, які допомагають пояснювати науку широкій аудиторії через телебачення, літературу, музику, кіно та мистецтво.

Кокс — один із найвідоміших британських популяризаторів науки. Він вів документальні серіали «Universe» та «The Planets», написав книжки, зокрема «The Quantum Universe», і читає лекції в різних країнах.

Нині він працює професором фізики елементарних частинок і професором Королівського товариства з популяризації науки в Манчестерському університеті.

Цьогорічними лауреатами медалі також стали режисер Рідлі Скотт, екіпаж місії Artemis II, лауреат Нобелівської премії Джеффрі Гінтон і 17-річна Валерія Корралес, яка отримала молодіжну нагороду Stephen Hawking Medal Junior. Крістіана Фігерес, одна з ключових учасниць укладання Паризької кліматичної угоди 2015 року, отримає першу медаль Jane Goodall Earth Medal.

Серед попередніх лауреатів медалі Стівена Гокінга — натураліст і телеведучий Девід Аттенборо, астрофізик Ніл Деграсс Тайсон, морська біологиня Сільвія Ерл, режисер Крістофер Нолан, композитор Ганс Циммер і музикант Браян Іно. Нагороду також вручали комунікаційному офісу NASA.

Відзначення Кокса продовжать у межах восьмого фестивалю Starmus, який відбудеться на Канарських островах із 17 до 22 жовтня. Тема цьогорічної події — «У пошуках істини». У програмі заплановані лекції, дискусії, спостереження за зорями, мистецькі та музичні виступи за участі науковців, астронавтів, нобелівських лауреатів і митців.

Серед учасників фестивалю — музиканти Андреа Бочеллі, Рік Вейкман і Сара Брайтман, а також нобелівські лауреатки Мей-Брітт Мозер і Донна Стрікленд та астронавти Кріс Гедфілд, Віктор Гловер, Рід Вайзман і Джеремі Гансен. Завершиться фестиваль на острові Ла-Пальма безкоштовним публічним виконанням оркестрового твору Ілана Ешкері «Space Station Earth», який супроводжуватимуть відео з космосу.