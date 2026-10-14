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На Закарпатті розпочали розслідування через джипінг на горі Гимба

Артем Черничко 14 жовтня 2026
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На Закарпатті розпочали розслідування через джипінг на горі Гимба

Правоохоронці Закарпаття розпочали розслідування за фактом можливого порушення природоохоронного законодавства через рух позашляховиків на горі Гимба, що на території Пилипецької громади. Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.

Підставою для реєстрації кримінального провадження стали численні звернення в медіа щодо перевезення туристів автомобілями підвищеної прохідності заповідними територіями. Справу розслідують за ч. 1 ст. 252 Кримінального кодексу України — щодо можливого умисного пошкодження об'єктів природно-заповідного фонду та територій, які перебувають під охороною держави.

У межах розслідування 13 жовтня фахівці Державної екологічної інспекції разом із геодезистами оглянули територію на горі Гимба. Спеціалісти мають встановити фактичний стан земельних ділянок, розмір пошкоджень та суму завданих довкіллю збитків.

Паралельно правоохоронці перевіряють правові підстави використання цих земель для руху транспорту та організації туристичних маршрутів. Для цього прокуратура направила запити до Держгеокадастру, Закарпатської ОВА, Пилипецької сільської ради та філії «Карпатський лісовий офіс».

Нагадаємо, у січні 2025 року Верховна Рада ухвалила закон про збереження природно-заповідного фонду, який офіційно забороняє джипінг у заповідниках.

Фото: Quilia / Unsplash
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