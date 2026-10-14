Колишній завод Renault під Парижем перетворили на центр сучасного мистецтва

На острові Сегін у західному передмісті Парижа відкрили Le Large — новий центр сучасного мистецтва, який розташувався на території колишнього автомобільного заводу Renault. Про це повідомляє ARTnews.

Першою виставкою стала «Moteur Imaginaire» («Уявний двигун»), що об’єднала понад 100 робіт 55 художників із 23 країн і досліджує зв’язок між автомобільною промисловістю, мистецтвом та людською пам’яттю.

Упродовж більшої частини XX століття на острові працював завод Renault, де виробляли автомобілі та працювали тисячі людей. Тепер територію перетворюють на культурний простір Pointe des Arts, до якого також увійдуть кінотеатр, готель та інші заклади.

Будівлю Le Large спроєктувало архітектурне бюро RCR Arquitectes, лауреатів Прітцкерівської премії. Її мідно-коричневий фасад оздоблений ромбоподібними алюмінієвими елементами, що нагадують луску.

Директорка центру Паула Айсемберг розповіла, що заклад планує працювати передусім із тимчасовими виставками. Частина приміщень буде відкритою для відвідувачів безкоштовно. У центрі також облаштували книгарню, кав’ярню з панорамним видом і простір для безкоштовних майстер-класів для дітей.

Виставку «Moteur Imaginaire» курувала Чечилія Алемані — директорка та головна кураторка High Line Art у Нью-Йорку, яка також очолювала кураторську команду Венеційської бієнале 2022 року. Експозиція простежує уявну трансформацію автомобіля: від промислового виробництва до предмета бажання, а зрештою — до образу в цифровому світі.

В експозиції представлені близько 50 робіт із колекції Renault, архівні фотографії та матеріали про завод і його працівників. Серед авторів — Жан Дюбюффе, Арман, Жан Тенглі та Віктор Вазарелі, які свого часу брали участь у програмі Renault Art, Research and Industry, що запрошувала митців працювати на автомобільному виробництві.

Простір виставки поділений на чотири зали з круглими отворами в перегородках. Вони розташовані на одній осі та створюють перспективу, що нагадує конвеєр. Біля кожного отвору розмістили автомобіль або роботу, пов’язану з ним.

Зокрема, ганський художник Паа Джо Джуніор перетворив автомобіль Renault 1898 року на розписані дерев’яні ноші. Арман розрізав дерев’яну модель Renault 10 у натуральну величину та розмістив її фрагменти в прозорих коробках. А робота Мохамеда Ель Хатіба — Renault 12, завантажений валізами, документами й аудіокасетами, — розповідає про родини мігрантів, які влітку їздили з Франції до країн Магрибу в 1970-1990-х роках.

До виставки також увійшли 17 нових робіт, створених на замовлення центру. Серед них — фільм Клемана Когітора, присвячений страйку на заводі Renault 1947 року. У майже нерухомій сцені жінка в’яже поруч із зупиненим конвеєром, нагадуючи про менш помітні сторони робітничого протесту.

За словами Алемані, під час роботи над виставкою деякі художники виявили власні родинні зв’язки з островом: зокрема, Жоанна Бенаїну дізналася, що її дідусь працював на заводі. Для кураторки важливо було показати історію місця не лише через архіви, а й через досвід людей, які з нею пов’язані.

Le Large працюватиме в межах культурного комплексу Pointe des Arts, який розвиває фонд мецената та девелопера Лорана Дюма. Центр поєднуватиме неприбуткову діяльність із комерційними подіями та орендою приміщень. Його відкриття стало новим етапом перетворення острова Сегін із промислової території на громадський культурний простір.