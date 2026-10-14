Вийшов перший трейлер перезапуску культового серіалу «Рятівники Малібу»

Телеканал Fox оприлюднив перший трихвилинний трейлер перезапуску знаменитого серіалу 1990-х років «Рятівники Малібу» (Baywatch). Прем'єра нової версії шоу запланована на січень 2027 року, пише Variety.

Сюжет розгортається навколо Гоубі Букеннона (Стівен Амелл) — персонажа з оригінального серіалу, який подорослішав і тепер обіймає посаду капітана рятувальників. За сюжетом, життя Гоубі змінюється після раптової появи доньки Чарлі (Джессіка Белкін), про існування якої він не знав. Вона прагне продовжити сімейну династію та стати рятувальницею поруч із батьком.

До акторського складу серіалу також увійшли Шей Мітчелл, Брукс Надер, Гессі Гаррісон, Лівві Данн, Ноа Бек та Давід Чокачі. Крім того, у трейлері з'являється хіп-хоп виконавиця Меган Ті Сталліон.

Шоуранером та виконавчим продюсером проєкту виступив Метт Нікс. Перший сезон складатиметься з 12 епізодів.

Оригінальний серіал «Рятівники Малібу» виходив із 1989 року і свого часу став найпопулярнішим телешоу у світі, яке транслювали в понад 200 країнах. Головну роль у ньому зіграв Девід Гассельгофф, а проєкт зробив всесвітньо відомими Памелу Андерсон, Джейсона Момоа, Ясмін Бліт та Кармен Електру.