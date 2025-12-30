Ковзанку «Крижинка» не закриють — влада підтримала петицію киян

Київська міська рада підтримала петицію щодо збереження льодової арени «Крижинка» у парку «Перемога». Попри те, що об'єкт перейшов у приватну власність, місто досягло домовленостей, які дозволять спортсменам продовжувати тренування 2026 року.

Влада підтвердила, що «Крижинка» є приватною власністю і не перебуває на балансі міста. Водночас КМДА домовилася з новим власником комплексу, що дитячо-юнацькі спортивні школи «Сюїта» і «Лідер» зможуть тренуватися на базі «Крижинки» у 2026 році.

У відповіді наведено перелік із 9 критих ковзанок Києва, проте визнано, що частина з них наразі не працює, а більшість є приватними або розважальними.

Нагадаємо, петиція на захист «Крижинки» набрала необхідні 6 тисяч голосів за одну добу. Громада побоювалася, що після зміни власника ділянку забудують житловим комплексом або офісним центром, а ковзанку демонтують вже 1 січня 2026 року.

Після розголосу в КМДА запевнили, що будівництво ЖК на місці ковзанки неможливе, оскільки споруда розташована в межах заповідної території.