Текст Радіодиктанту-2026 написав ветеран Артур Дронь — його вперше читатимуть дуетом

Текст для Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності 2026 року написав письменник і ветеран війни Артур Дронь, а голосами проєкту вперше стане дует — учитель Артур Пройдаков та співачка Даша Астаф'єва. Про це повідомляє «Суспільне».

Координаторка проєкту Юлія Шелудько зазначила, що дуетне начитування є експериментом: це має задовольнити як слухачів, які чекали на фахового педагога, так і тих, кому важлива яскрава медійна особистість.

Автором тексту став Артур Дронь — письменник, автор збірки поезій «Тут були ми» та книги прози «Гемінґвей нічого не знає». З березня 2022 року він служив у складі 125-ї окремої бригади територіальної оборони, брав участь у боях на сході та півдні України, а після важкого поранення у жовтні 2024-го демобілізувався.

«Своїм текстом мені хочеться показати, як мова обʼєднує всіх, працюючи окремо з кожним. Хочеться, щоб люди писали радіодиктант і відчували, як ми використовуємо однакові слова, але при цьому думаємо кожен про особисті речі», — розповів Дронь.

Голосами проєкту цьогоріч обрали учителя української мови та популяризатора філології Артура Пройдакова, який першим серед українських педагогів увійшов до топ-10 фіналістів світової премії Global Teacher Prize 2023, а також співачку, волонтерку та засновницю книжкового застосунку UnderBooks Дашу Астафʼєву.

Радіодиктант відбудеться у вівторок, 27 жовтня, у День української писемності та мови. Трансляція розпочнеться в прямому ефірі на всіх платформах «Суспільного».