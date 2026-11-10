«Сукню помсти» принцеси Діани продадуть на аукціоні: її оцінюють у $150–300 тисяч

9 грудня в Нью-Йорку продадуть чорну шовкову сукню, у якій принцеса Діана з'явилася на публіці того самого вечора, коли принц Чарльз зізнався у подружній зраді. Її попередньо оцінили у $150–300 тисяч. Про це повідомляє аукціонний дім Sotheby's.

Чорну сукню з відкритими плечима, плісированим ліфом і драпірованою спідницею створила грецька дизайнерка Крістіна Стамболян у 1991 році. Майже три роки вбрання залишалося в гардеробі Діани — принцеса вважала його надто сміливим для публічних виходів.

Уперше вона одягнула сукню 29 червня 1994 року на захід у лондонській галереї Serpentine. Того самого вечора вийшло телевізійне інтерв'ю принца Чарльза, у якому він визнав, що зраджував дружині.

Спочатку Діана планувала з'явитися на заході у вбранні Valentino, але після передчасного розголошення цієї інформації змінила рішення. Сукню Стамболян вона доповнила перлинно-сапфіровим чокером, чорними туфлями та яскраво-червоним манікюром.

Наступного дня фотографії принцеси з'явилися на перших шпальтах газет у всьому світі. Її образ отримав назву «сукня помсти» (Revenge Dress), ставши символом упевненості та незалежності.

У червні 1997 року сукню вже виставляли на благодійний аукціон Christie's у Нью-Йорку. Тоді її придбали до приватної колекції, де вона залишалася майже 30 років.

До нинішнього лота також входить каталог аукціону 1997 року з підписами Діани та Крістіни Стамболян. Частину коштів від майбутнього продажу передадуть благодійній організації NHS Lothian Charity на підтримку пацієнтів, їхніх родин і персоналу Королівської лікарні Единбурга.