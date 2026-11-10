В австралійському Брісбені відкриють бібліотеку з українською літературою

6 грудня в австралійському місті Брісбен відкриється Українська бібліотека. У її фонді буде понад 200 книжок українською та англійською мовами — від класики до сучасної літератури. Про це повідомила Українська громада Квінсленду.

Відкриття відбудеться в Українському клубі під час різдвяного ярмарку. До колекції увійдуть твори українських авторів, а також книжки іноземних письменників про Україну.

Під час відкриття відвідувачам допоможуть зареєструватися в бібліотеці. Після цього вони зможуть брати книжки додому, зокрема для читання під час різдвяних канікул.

Ініціатива покликана підтримувати українську літературу, мову та культуру серед місцевої громади й знайомити з ними англомовних читачів.

Українські книжкові простори працюють і в інших країнах. Зокрема, у межах проєкту першої леді Олени Зеленської «Українська книжкова поличка» відкрили понад 390 осередків із більш ніж 100 тисячами книжок у 73 країнах світу та штаб-квартирі ЮНЕСКО.