Кличко відповів Зеленському на ініціативу про безкоштовний проїзд у Києві

Мер Києва Віталій Кличко відреагував на доручення президента України Володимира Зеленського розробити програму безкоштовного проїзду у столичному транспорті та залучити резервні автобуси під час збоїв у роботі метро чи обмежень на мостах.

За словами Кличка, технічно справні автобуси у міста є, однак головна проблема — дефіцит кадрів та обмеження на бронювання працівників.

«Автобуси, щоб додати, у Києва є. Водіїв немає! Може, їх, як і електриків, наловить поліція? — написав мер столиці. — Для цього необхідно задіяти додатково щонайменше 50 водіїв категорії D. Окрім того, що вони мають пройти стажування, підприємство через визначений ліміт не може забронювати нових працівників».

Кличко уточнив, що в умовах зупинки електротранспорту кількість автобусних маршрутів у Києві збільшили до 129, де працюють 418 автобусів та 685 водіїв. Ще 114 маршрутів закривають приватні перевізники. Для повноцінної заміни метрополітену за пасажиропотоком столиці знадобилося б понад 1000 автобусів, що неможливо реалізувати у звичайному вуличному потоці.

Коментуючи ініціативу про безкоштовний проїзд, голова КМДА закликав розпочати з виплати боргів столиці.

«Може, уряд, перед тим як знайде гроші на нову ідею, спочатку поверне заборговану Києву за 11 років субвенцію за безкоштовне перевезення пільговиків? А це вже понад 8 млрд грн. Словом, з планом стійкості Києва центральна влада розібралася, вдало заблокувавши його на пів року. Тепер взялася за громадський транспорт», — резюмував мер.

8 листопада Володимир Зеленський доручив уряду розробити компенсаторні схеми руху та пропрацювати безкоштовний проїзд для киян у разі критичних навантажень на транспортну систему.