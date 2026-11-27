Соцмережа X (колишній Twitter) запровадила перші інструменти батьківського контролю для підлітків віком 13–17 років. Тепер батьки зможуть обмежувати час користування платформою, керувати підписниками та налаштовувати рекомендації. Водночас доступу до приватного листування дітей вони не матимуть, повідомила компанія.

Нові інструменти дають батькам та опікунам змогу переглядати, скільки часу підліток провів у X за останній тиждень, і встановлювати щоденні ліміти. Вони також зможуть схвалювати нових підписників — у такому разі обліковий запис підлітка ставатиме приватним.

Крім того, дорослі отримають можливість обмежувати рекомендації у стрічці «Для вас» (For You) та показ відео контентом облікових записів, на які підліток уже підписаний. Також можна буде приховувати дописи з певними словами, вимикати показ матеріалів чутливого характеру та визначати, хто може надсилати особисті повідомлення.

Батьки зможуть бачити, з якими обліковими записами підліток спілкується в особистих чатах, але не матимуть доступу до змісту листування. Вони також не зможуть переглядати історію пошуку та переглядів, входити в обліковий запис дитини або публікувати дописи від її імені.

Коли підліток вичерпає встановлений батьками щоденний ліміт, доступ до X блокуватиметься до опівночі за місцевим часом. За потреби дорослі зможуть змінити обмеження.

Для підключення батьківського контролю потрібна згода обох сторін. Дорослий надсилає запрошення через посилання або QR-код, яке підліток має підтвердити. Один із батьків або опікун може контролювати до п’яти облікових записів, а кожен підліток — бути пов’язаним лише з одним дорослим.

Підлітки бачитимуть усі зміни налаштувань і зможуть подати запит на припинення нагляду. Остаточне рішення в такому разі ухвалюватиме дорослий. Після досягнення 18 років батьківський контроль автоматично припиниться.

У X зазначають, що облікові записи неповнолітніх уже мають стандартні засоби захисту: за замовчуванням вони приватні, доступ до матеріалів чутливого характеру обмежений, а таргетовану рекламу заблоковано. Нові функції доповнюють ці налаштування.