Букерівська премія оголосила фіналістів 2023 року: список

Міжнародна Букерівська премія оголосила короткий список книжок, які претендують на нагороду у 2023 році.
До короткого списку увійшло шість книжок:
Нагадаємо, що український письменник Андрій Курков з книжкою «Львівська гастроль Джимі Хендрікса» увійшов до довгого списку Букерівської премії-2023 із 13 номінантів.
Букерівську премію вручають за перекладені англійською художні твори. Переможця цьогоріч оголосять 23 травня у Лондоні.
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