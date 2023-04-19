Букерівська премія оголосила фіналістів 2023 року: список

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Марія Іващук
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Міжнародна Букерівська премія оголосила короткий список книжок, які претендують на нагороду у 2023 році.

До короткого списку увійшло шість книжок:

  • “Still Born” («Все ще народжений») Ґвадалупе Неттель (Мексика)
  • “Standing Heavy” («Важко встоюючи») GauZ’ (Кот-д’Івуар)
  • “Time Shelter («Прихисток часу») Георгі Господинов (Болгарія)
  • “The Gospel According to the New World” («Євангеліє від Нового світу») Маріз Конде (Франція)
  • “Whale” («Кит») Чон Мен Кван (Південна Корея)
  • “Boulder” («Валун») Єва Бальтасар (Іспанія)

Нагадаємо, що український письменник Андрій Курков з книжкою «Львівська гастроль Джимі Хендрікса» увійшов до довгого списку Букерівської премії-2023 із 13 номінантів.

Букерівську премію вручають за перекладені англійською художні твори. Переможця цьогоріч оголосять 23 травня у Лондоні.

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Опубліковано: 19 квітня 2023
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