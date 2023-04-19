Букерівська премія оголосила фіналістів 2023 року: список

Міжнародна Букерівська премія оголосила короткий список книжок , які претендують на нагороду у 2023 році.

До короткого списку увійшло шість книжок:

“Still Born” («Все ще народжений») Ґвадалупе Неттель (Мексика)

“Standing Heavy” («Важко встоюючи») GauZ’ (Кот-д’Івуар)

“Time Shelter («Прихисток часу») Георгі Господинов (Болгарія)

“The Gospel According to the New World” («Євангеліє від Нового світу») Маріз Конде (Франція)

“Whale” («Кит») Чон Мен Кван (Південна Корея)

“Boulder” («Валун») Єва Бальтасар (Іспанія)

Нагадаємо, що український письменник Андрій Курков з книжкою «Львівська гастроль Джимі Хендрікса» увійшов до довгого списку Букерівської премії-2023 із 13 номінантів.

Букерівську премію вручають за перекладені англійською художні твори. Переможця цьогоріч оголосять 23 травня у Лондоні.