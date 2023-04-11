В Україні стартував збір книг для військовослужбовців

Мінкульт та громадська організація «Культурний десант» започаткували ініціативу зі збору книг для військовослужбовців.

Мета проєкту – підтримка українських військових, надання їм можливості розслабитися та абстрагуватися після напруженого бойового дня, а також розвиток культури читання серед бійців.

Наразі проєкт вже підтримали мережі книгарень «Клуб сімейного дозвілля», «КМ-Букс» та «Моя книжкова полиця». У цих книгарнях можна придбати книжки для українських захисників, підписати їх та залишити на спеціальній поличці. Книжки можуть бути абсолютно різні.

Також в книгу можна вкласти листівку з побажаннями та додати свої контакти для подальшого листування.

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