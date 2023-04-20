Ryanair планує створити 30 маршрутів та декілька баз в Україні після закінчення війни

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Валерія Гуржий
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Після закінчення війни авіаперевізник Ryanair планує швидко відновити роботу в Україні та створити 30 маршрутів.

Про це повідомив головний виконавчий директор Ryanair Holdings Plc Майкл О'Лірі, пише Bloomberg.

За його словами, авіакомпанія планує створити 30 маршрутів і мати кілька баз у країні протягом 12 місяців після повернення.

Перевізник вже найняв близько 60 українських пілотів і близько 80 членів екіпажу, які в основному перебувають на базах Ryanair у Польщі в очікуванні відкриття ринку,

До вторгнення росії в Україну та закриття повітряного простору країни Ryanair була другою за величиною авіакомпанією на ринку. О'Лірі зауважив, що після повернення в Україну компанія може претендувати на першість.

Раніше ми писали, що над Україною небо для цивільної авіації може бути закрите до 2029 року. Також обмеження діятимуть для повітряного простору Молдови, білорусі та росії.

Фото: Unsplash\Ross Parmly

Опубліковано: 20 квітня 2023
літак Ryanair україна
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