Ryanair планує створити 30 маршрутів та декілька баз в Україні після закінчення війни

Після закінчення війни авіаперевізник Ryanair планує швидко відновити роботу в Україні та створити 30 маршрутів.

Про це повідомив головний виконавчий директор Ryanair Holdings Plc Майкл О'Лірі, пише Bloomberg .

За його словами, авіакомпанія планує створити 30 маршрутів і мати кілька баз у країні протягом 12 місяців після повернення.

Перевізник вже найняв близько 60 українських пілотів і близько 80 членів екіпажу, які в основному перебувають на базах Ryanair у Польщі в очікуванні відкриття ринку,

До вторгнення росії в Україну та закриття повітряного простору країни Ryanair була другою за величиною авіакомпанією на ринку. О'Лірі зауважив, що після повернення в Україну компанія може претендувати на першість.

Раніше ми писали , що над Україною небо для цивільної авіації може бути закрите до 2029 року. Також обмеження діятимуть для повітряного простору Молдови, білорусі та росії.