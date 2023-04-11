Цивільні літаки над Україною можуть не літати до 2029 року – прогноз Eurocontrol

Над Україною небо для цивільної авіації може бути закрите до 2029 року. Також обмеження діятимуть для повітряного простору Молдови, Білорусі та Росії.

Про це йдеться у весняному звіті Європейської організації з безпеки повітряної навігації (Eurocontrol).

«Ніякого повернення до »нормальних« маршрутів (до закриття повітряного простору України і Росії) до кінця семирічного горизонту не очікується», - йдеться у прогнозі.

Серед причин, які впливають на прогноз відновлення авіагалузі, окрім заборони на польоти,виділяють також загальне погіршення економічної ситуації. Зокрема на авіатрафік впливає енергетична криза.

У Eurocontrol також очікують, що авіатрафік країн ЄС повернеться до показників 2019 року тільки до 2025 року. Раніше аналітики прогнозували, що це відбудеться вже цьогоріч.

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