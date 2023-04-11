Цивільні літаки над Україною можуть не літати до 2029 року – прогноз Eurocontrol

974
Марія Іващук
share share

Над Україною небо для цивільної авіації може бути закрите до 2029 року. Також обмеження діятимуть для повітряного простору Молдови, Білорусі та Росії.

Про це йдеться у весняному звіті Європейської організації з безпеки повітряної навігації (Eurocontrol).

«Ніякого повернення до »нормальних« маршрутів (до закриття повітряного простору України і Росії) до кінця семирічного горизонту не очікується», - йдеться у прогнозі.

Серед причин, які впливають на прогноз відновлення авіагалузі, окрім заборони на польоти,виділяють також загальне погіршення економічної ситуації. Зокрема на авіатрафік впливає енергетична криза.

У Eurocontrol також очікують, що авіатрафік країн ЄС повернеться до показників 2019 року тільки до 2025 року. Раніше аналітики прогнозували, що це відбудеться вже цьогоріч.

Читайте також: У Ryanair сказали, коли відновлять польоти в Україну

Фото: Philip Myrtorp

Опубліковано: 11 квітня 2023
share share
“Укрпошта” планує випускати NFT-марки “Укрпошта” планує випускати NFT-марки Три види авторської шаурми: у Києві відкрився третій заклад nunu Три види авторської шаурми: у Києві відкрився третій заклад nunu На Milan Design Week 2023 покажуть 5 українських брендів, об’єднаних однією концепцією На Milan Design Week 2023 покажуть 5 українських брендів, об’єднаних однією концепцією Вручати повістки тепер можуть незалежно від місця військового обліку Вручати повістки тепер можуть незалежно від місця військового обліку На Троєщині відкрилася піцерія від переселенців з Маріуполя На Троєщині відкрилася піцерія від переселенців з Маріуполя Будівництво ЖК Fresco Sofia у Києві остаточно визнали незаконним Будівництво ЖК Fresco Sofia у Києві остаточно визнали незаконним Дивіться проєкт реконструкції гуртожитку для переселенців у Дніпрі від архітектурного бюро Archobraz Дивіться проєкт реконструкції гуртожитку для переселенців у Дніпрі від архітектурного бюро Archobraz В Україні запустили соціальний YouTube-проєкт з бабусями, які вчать в'язанню В Україні запустили соціальний YouTube-проєкт з бабусями, які вчать в'язанню
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.