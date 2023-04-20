У Києві проведуть ярмарок на підтримку дітей, які втратили батьків через війну: коли та де

23 квітня в київському барі Sloi на Великій Житомирській, 26 відбудеться ярмарок Spilka Charity Market. Його ініціює ГО Gen.Ukrainian на підтримку дітей, які втратили батьків через війну.

Про це організація повідомляє в інстаграмі.

Gen.Ukrainian займається психологічною реабілітацією дітей, що стали сиротами через напад рф на Україну.

Частина прибутку з благодійного маркету піде на оплату курсів психотерапевтичних консультацій для дітей.

На ярмарку можна буде придбати речі від українських брендів, вінтажний одяг і аксесуари, декор для дому, свічки та ресайкл-речі. Також на івенті організують тату-фестиваль, квітковий та фуд-корнер та мінісалон краси майстрів перукарні Sprut, де робитимуть зачіски.

За бар відповідатимуть столичні бармени Кос Бородін та Саша Лунаход.

Упродовж маркету гратимуть ді-джеї. Після 20:00 в барі відбудеться благодійна вечірка з входом за донейт.

Раніше ми писали, що на Подолі пройде благодійний веганський фестиваль, присвячений жінкам на фронті.

Фото: Spilka Charity Market