На Подолі пройде благодійний веганський фестиваль, присвячений жінкам на фронті

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Ірина Маймур
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22 квітня у столичному барі «Хвильовий» відбудеться благодійний фестиваль «Веган Вікенд». Його організовує веганська громадська організація «Кожна Тварина».

Фестиваль присвятять жінкам на фронті.

Мета івенту — зібрати 150 000 грн на веган-пайки для Сил оборони України й для Жіночого ветеранського руху на потреби захисниць.

У програмі заходу:

  • 14:30 — «Веганство в армії: запровадження веган-пайків»: Настя Зареченськова, редакторка в ГО «Кожна Тварина»;
  • 15:30 — «Жінки на фронті»: Катерина Приймак, очільниця Жіночого ветеранського руху;
  • 16:30 — показ інтервʼю з бійчинями;
  • 17:00 — стендап від Василя Байдака і благодійний аукціон;
  • 19:00 — DJ Pringlz.

Увесь час фестивалю працюватимуть веган-фудкорт і ярмарок.

Квитки на захід можна отримати за донат. Для цього необхідно перейти за цим посиланням.

100 % зібраних коштів витратять на веганські пайки та потреби захисниць.

Раніше ми писали, що під час «Євробачення-2023» у Ліверпулі пройде українсько-британський фестиваль.

Фото: «Веган Вікенд»

Опубліковано: 17 квітня 2023
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