На Подолі пройде благодійний веганський фестиваль, присвячений жінкам на фронті

22 квітня у столичному барі «Хвильовий» відбудеться благодійний фестиваль «Веган Вікенд». Його організовує веганська громадська організація «Кожна Тварина».
Фестиваль присвятять жінкам на фронті.
Мета івенту — зібрати 150 000 грн на веган-пайки для Сил оборони України й для Жіночого ветеранського руху на потреби захисниць.
У програмі заходу:
Увесь час фестивалю працюватимуть веган-фудкорт і ярмарок.
Квитки на захід можна отримати за донат. Для цього необхідно перейти за цим посиланням.
100 % зібраних коштів витратять на веганські пайки та потреби захисниць.
Раніше ми писали, що під час «Євробачення-2023» у Ліверпулі пройде українсько-британський фестиваль.
Фото: «Веган Вікенд»