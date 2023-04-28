У Києві пройде виставка Олексія Кондакова «Блакитна серія». Кошти з продажу картин підуть на дрони для ЗСУ

29 квітня в столичному закладі Gol’da music bistro відкриють благодійну виставку робіт Олексія Кондакова «Блакитна серія».

Про це пише DTF Magazine.

Митець представить шість картин, присвячених Азовському узбережжю. Він створював їх, згадуючи сімейний відпочинок на Білосарайській Косі.

Виставка триватиме тиждень. У її межах можна буде придбати картини (в обмеженому тиражі) за QR-кодом. Ціна кожної з них — 120 євро. Покупець зможе обрати формат друку й рамку, у яку оформлять картину.

Із продажу робіт художник хоче зібрати 100 000 гривень. Він передасть їх на придбання двох дронів Mavic для 3 батальйону 101 бригади Генерального Штабу України. Наразі цей батальйон боронить Україну на Бахмутському напрямку.

Виставка Кондакова відкриє серію благодійних заходів, що регулярно проходитимуть у Gol’da music bistro. Наступною стане виставка ілюстратора Сергія Майдукова.

Раніше ми писали, що в Києві відкрилася виставка картин на рештках ракет, якими окупанти бомбили область.

Фото: Олексій Кондаков